Ile Maurice: Plaine-Verte - Femmes et enfants visés par des cocktails Molotov

Deux cocktails Molotov ont été lancés sur une maison à Plaine-Verte hier, à 2 h 30 du matin. À l'intérieur se trouvaient deux enfants âgés de 8 et 13 ans, deux femmes et trois jeunes hommes. Une des deux femmes, âgée de 41 ans, a été grièvement blessée. Elle est à l'unité des grands brûlés à l'hôpital Victoria, Candos.

Selon la police, cette agression a pour toile de fond un règlement de comptes lié à une affaire de drogue. Tous les biens de cette famille de marchands ambulants ont été réduits en cendres. La police de Plaine-Verte a ouvert une enquête et l'affaire a été transférée à la Criminal Investigation Division.

Les membres de cette famille dormaient profondément lorsqu'ils ont été réveillés par une forte explosion. Ils ont constaté que le feu avait pris dans la maison et que Faeza Rawa, âgée de 41 ans, qui dormait sur le canapé près de la fenêtre donnant sur la rue, s'était transformée en torche humaine. «J'étais en train de dormir quand j'ai entendu un bruit assourdissant.

Ma mère a commencé à crier et nous avons pris un seau d'eau et je l'ai versé sur Faeza et mon frère l'a enveloppée d'une couverture», confie l'un des membres de la famille. Il affirme ne pas connaître la raison ni les auteurs de cette agression. Il exprime sa crainte pour la sécurité de ses proches et explique qu'ils ont déjà contacté quelqu'un chez qui ils pourraient se réfugier.

La soeur de la victime explique qu'elle se trouvait dans la chambre avec ses neveux et nièces tandis que la victime était sur le canapé dans le salon. Vers 2 h 15, ils ont entendu le bruit d'une motocyclette passant à proximité de leur maison. Ils ont immédiatement entendu une explosion dans le salon. En se précipitant dans cette pièce, ils ont vu que le canapé et les vêtements de Faeza Rawa étaient en feu.

«J'ai entendu deux voix d'hommes à l'extérieur et j'ai immédiatement demandé : 'Que se passe-t-il ici ?' L'un d'eux a répondu : 'On va te tuer aujourd'hui avec un cocktail Molotov'», confie la soeur de la victime, âgée de 29 ans. Elle affirme que quelques minutes après la première explosion, les deux hommes ont lancé un deuxième cocktail Molotov dans la maison. La jeune femme affirme qu'elle a ensuite entendu la motocyclette démarrer bruyamment et se diriger vers la rue Paul et Virginie. Elle n'a pu identifier les suspects.

Les fils de la victime ont essayé tant bien que mal d'éteindre les flammes. Ils ont dû enfoncer une porte pour évacuer la maison. «Le feu se propageait, il y avait de la fumée partout. Il n'y avait plus d'électricité», explique le jeune homme. La soeur de la victime a ensuite conduit la quadragénaire vers sa voiture pour l'emmener à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo à Port-Louis. Elle a reçu les premiers soins avant d'être transférée à Candos.

Les pompiers ont été dépêchés à Plaine-Verte pour maîtriser l'incendie criminel, mais les biens de cette famille de marchands ambulants avaient déjà été consumés par les flammes.