Ile Maurice: Reduit Triangle - La Mauritius Tamil Temples Federation prévoit une marche pacifique

C'était lors d'une conférence de presse hier à l'hôtel Le Saint Georges, à Port-Louis. La Mauritius Tamil Temples Federation (MTTF) a affirmé qu'elle campe sur sa position et ne bougera pas du Réduit Triangle. Elle prévoit même une marche pacifique le 30 juin.

Le président de la fédération, Coomarah Chengan, a fait ressortir qu'après la rencontre avec Pravind Jugnauth la semaine dernière, ce dernier a écouté leurs doléances et a promis qu'il réfléchira à leur proposition. En mars, la fédération a appris que le gouvernement comptait reprendre le terrain à bail alloué à la communauté tamoule pour y entreprendre d'autres développements. Raison avancée : un délai de construction non respecté.

Plusieurs dirigeants des autres associations ont aussi alerté la fédération. Le 14 avril, à l'occasion du nouvel an tamoul, le président avait lancé un appel au gouvernement pour un dialogue. Le 28 avril, le ministère du Logement et des terres envoyait une lettre à la MTTF, expliquant que le gouvernement reprenait le terrain et que la fédération avait 48 heures après réception de la missive pour démarrer une construction.

Un peu plus tard, le 9 mai, les membres de la fédération ont reçu une autre lettre les informant que le gouvernement avait décidé de résilier le contrat et d'offrir en échange un terrain situé à La Vigie. Les contestations ont débuté avec l'aide des dirigeants du Tamil Council et d'un comité de soutien. Un membre de la MTTF révèle que des consultations sont en cours et que tous travaillent ensemble en vue de trouver une solution au problème. Le terrain au centre de la discorde est d'une superficie de 5 062 m2 et avait été alloué en 2010 pour la construction d'un centre culturel. Le bail, d'une durée de 20 ans, devait expirer le 30 juin 2030.