Ile Maurice: PNQ l Bâtiment Emmanuel Anquetil - Le rapport de 2014 ne demande pas sa démolition

La Private Notice Question du leader de l'Opposition Xavier-Luc Duval de ce matin concernait la démolition annoncée du bâtiment Emmanuel Anquetil.

Selon le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hurreeram, le rapport commandité en 2014 et soumis en 2016 ne demande pas que la démolition mais des études plus poussées avant de prendre une décision. Xavier-Luc Duval a réagi en se demandant si le ministre des Finances Renganaden Padayachy n'a pas agi sur un coup de tête en parlant de la démolition alors que Bobby Hurreeram parle des études plus poussées.

Xavier-Luc Duval s'est dit étonné qu'après cette annonce dans le Budget 2023/2024, le ministre des Infrastructures nationales n'est pas en mesure d'annoncer à la Chambre quels seront les coûts qui seront encourus pour la démolition. A savoir que Bobby Hurreeram a aussi fait savoir que le bâtiment a été construit en 1979 et que 1130 fonctionnaires y sont logés actuellement. Ils travaillent dans différents ministères et départements publics. Le Speaker a aussi demandé à Xavier-Luc Duval de retirer le mot «amateurisme» en indiquant peu de temps après que «the chair is not your enemy, the gouvernement is your enemy...»