Mali: Les donateurs du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali mobilisés aux côtés de la MINUSMA pour la stabilisation de la région de Tombouctou

La ville historique de Tombouctou, dans le Nord du Mali, a accueilli du 31 mai au 1er juin 2023 une visite d'une importante délégation de bailleurs du Fonds fiduciaire des Nations unies pour la paix et la sécurité au Mali. Dirigée par l'ambassadrice de Norvège au Mali, Mme Elianne Skjeie Rigmor KOTI, la délégation comportait aussi des représentants des gouvernements de Norvège, du Danemark, des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Canada et de la Belgique. Leur présence massive témoigne de leur engagement solide et de leur intérêt envers la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Mme Loubna BENHAYOUNE, directrice de la Division de la stabilisation et du relèvement de la MINUSMA, qui gère le Fonds fiduciaire, a également accompagné la visite.

Visite de projets structurants à Tombouctou : Renforcement de la justice et préservation des manuscrits anciens

La délégation a visité deux projets majeurs financés par le Fonds fiduciaire : la mise à niveau de la sécurité du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Tombouctou et la préservation des manuscrits de Tombouctou à l'Institut des hautes études et de recherches islamiques Ahmed-Baba (IHERI-AB). Au TGI, le Procureur et le Président du tribunal ont souligné la pertinence du projet favorisant le retour de l'autorité de l'état et pour l'administration de la justice dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Financé par les Pays-Bas avec une enveloppe budgétaire de plus de 125 millions de francs CFA, ce projet vise à améliorer les capacités opérationnelles de la chaîne de justice pénale, y compris les tribunaux, les services d'administration pénitentiaire, la police et la gendarmerie.

À l'Institut Ahmed Baba, les bailleurs du Fonds fiduciaire ont pu apprécier l'impact d'un projet mis en oeuvre en partenariat avec l'UNESCO et axé sur la formation à la restauration de manuscrits anciens. Financé par une contribution de la Norvège, ce projet qui a nécessité près de 250 millions de Francs CFA a donné lieu à une formation de formateurs à la maintenance et à la restauration de manuscrits anciens. Le Centre d'études des cultures manuscrites (CSMC) de l'Université de Hambourg avait également apporté son expertise à ce projet. La visite guidée des installations notamment les salles de conservation des manuscrits restaurés dans le centre a permis à la délégation d'appréhender les efforts collectifs pour préserver ces manuscrits anciens. Ce fut l'occasion pour la délégation de souligner le riche patrimoine culturel du Mali et l'importance de sa préservation. Le Dr. Mohamed Diagayeté, Directeur de l'institut, a souligné l'importance de ce chantier pour l'identité du Mali. « Les anciens manuscrits du Mali ne sont pas seulement une partie de notre patrimoine, ils sont les symboles de notre identité, de notre sagesse et de notre résilience » a-t-il indiqué.

Satisfecit des autorités régionales : Impacts positifs malgré des défis persistants

La délégation a également rencontré les autorités régionales, notamment les gouverneurs de Tombouctou et de Taoudenni. Les défis auxquels ces régions sont confrontées, notamment l'approvisionnement en eau potable, les investissements dans les secteurs de l'éducation, la santé et les institutions pénitentiaires ont été au coeur des échanges. Ils ont aussi abordé les questions liées à la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation de 2015.

Le gouverneur de la région de Tombouctou, M. Bakoun KANTÉ, a tenu à souligner les impacts positifs indéniables qui ont été observés dans différents secteurs clés qui ont reçu l'appui du Fonds Fiduciaire tels que la protection civile, l'approvisionnement en eau, la justice et la chaine pénale. Cependant, il a également souligné « la nécessité d'un soutien continu et accru de la part de la communauté internationale. Il est important de stabiliser les régions du nord, y compris Tombouctou, afin d'assurer la sécurité et la stabilité. En effet, la situation reste fragile et les défis persistent, nécessitant une mobilisation continue de ressources et des efforts pour consolider les progrès réalisés jusqu'à présent ».

La visite au gouvernorat de Taoudenni a confirmé ces constatations. Le gouverneur M. Mohamed OULD MEYDOU a mis en évidence l'importance de projets durables d'approvisionnement en eau à Taoudenni. Il a aussi souligné que « la pleine fonctionnalité de la région et l'extension de l'autorité de l'État reposent sur la mise en oeuvre effective de l'Accord de paix et de réconciliation de 2015 ».

La MINUSMA et le Fonds fiduciaire : partenaires clés pour la stabilité de la région

Elianne Skjeie Rigmor KOTI, ambassadrice de Norvège, a exprimé son admiration pour le travail effectué sur le terrain par la MINUSMA. « Assister au travail acharné et au dévouement de la MINUSMA et aux initiatives en cours dans la préservation du patrimoine culturel a été vraiment inspirant. Nous sommes honorés de contribuer à cette cause » a-t-elle souligné.

Amadou HAMADOU du Bureau régional de la MINUSMA à Tombouctou, a fait écho à ce sentiment. Il a reconnu le soutien et les contributions des donateurs du Fonds fiduciaire en déclarant que « leur soutien a été déterminant dans nos efforts de stabilisation et de relèvement dans la région. Cette visite signifie un engagement profond et un dévouement envers les résidents résilients de Tombouctou ».

La MINUSMA, soutenue par le Fonds fiduciaire, a été essentielle dans la stabilisation et le relèvement de la région de Tombouctou. Cette visite met non seulement en exergue les progrès accomplis mais aussi le travail qui reste à faire. L'engagement des donateurs du Fonds fiduciaire et les efforts de la MINUSMA restent aussi cruciaux que jamais pour poursuivre ces avancées. Elle est aussi la marque de l'engagement des donateurs du Fonds fiduciaire à appuyer les initiatives en faveur de la paix au Mali.