Algérie: Hadj - Les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes dispensés de passer la nuit à Mina

LA MECQUE — Les personnes malades ou âgées, les femmes enceintes et même leurs accompagnateurs sont dispensés d'avoir à passer la nuit à Mina, et il leur suffit de charger d'autres personnes pour effectuer le rite de lapidation (Rajm) à leur place, a indiqué la Commission de l'orientation religieuse et de la fatwa de la mission algérienne du Hadj à la Mecque.

Le président de la Commission de l'orientation religieuse et de la fatwa et coordinateur de la commission ministérielle de la Fatwa, Mohand Idir Mechnane, a fait savoir dans une déclaration mercredi que "les personnes malades ou âgées, les femmes enceintes et leurs accompagnateurs sont dispensés d'avoir à passer la nuit à Mina", selon le texte de la fatwa rendu public jeudi par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Selon M. Mechnane, "cette fatwa, tirée de la Charia islamique conformément à la Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL), vise à soulager les personnes malades et âgées plus particulièrement".

Dans ce contexte, le président de la commission a conseillé aux jeunes de "ne pas passer la nuit à Mina et de se rendre à la Mecque pour laisser la place à d'autres".