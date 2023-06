Ile Maurice: Consommation - Après 29 ans, le premier Winner's baisse le rideau

Triste nouvelle pour les habitués du Winner's de Port-Louis, situé à côté du bâtiment d'Air Mauritius. Après 29 ans de service et à partir du 30 juin, le supermarché ferme ses portes.

Cette décision fait suite à la décision de la Mauritius Housing Cooperation (MHC) de ne pas reconduire le contrat de location, pour ses besoins d'expansion. Le supermarché était un commerce de proximité apprécié des résidents du secteur et des personnes travaillant à proximité. «Il offrait plusieurs avantages. On venait faire nos achats durant la pause-déjeuner ou avant de rentrer à la maison», se désolent quelques clients que nous avons rencontrés hier.

La direction a officiellement annoncé la fermeture du supermarché mardi à travers un communiqué. «Ce supermarché fut le premier établissement qui a donné vie à l'emblématique Winner's. C'est avec beaucoup d'émotion que nous tirons notre révérence de la rue Sir Célicourt Antelme, Port-Louis (...) Nous remercions sincèrement la MHC pour le partenariat solide qui nous a unis pendant toutes ces années.»

Le communiqué explique que les 42 membres du personnel de cette branche seront tous relocalisés dans les supermarchés des alentours et/ou dans les régions où ils habitent. «Nous souhaitons sincèrement remercier nos équipes pour leur dévouement. Nous remercions aussi notre fidèle clientèle pour le soutien apporté durant ces 29 merveilleuses années passées ensemble. Nous rassurerons le public que nous continuerons à assurer le service dans nos branches situées non loin de là, à la GardenTower ainsi qu'au Victoria UrbanTerminal.»

«Je venais faire mes achats ici à l'époque où Winner's était sous l'enseigne de Pick and Buy. Cela remonte à plusieurs années. Bien que plusieurs autres supermarchés aient vu le jour à Port-Louis, nous sommes restés fidèles à celui-ci car nous habitons tout près et nous connaissons bien les employés. C'est dommage que le supermarché ne va plus opérer», affirme Kamla Meeandee, une fidèle cliente.

Une employée d'Alpha Cleaning souligne, elle, que le supermarché, qui se situe à proximité de plusieurs bureaux et autres commerces, facilitait la vie de plusieurs personnes. «Tout le temps, quand on vient manger ici, il n'y a plus de place, tellement le lieu est prisé. Tous ceux qui travaillent dans les environs en profitent pour venir acheter leurs petites affaires. Dans l'après-midi, on y passe rapidement pour prendre quelque chose avant de rentrer à la maison. Pas besoin d'aller dans de plus grands supermarchés où il y a de longues files d'attente...»

Les employés, eux, sont tout aussi nostalgiques, certains ayant commencé leur carrière dans ce premier supermarché de la chaîne. «Ce Winner's avait sa particularité car les clients étaient toujours les mêmes. Ceux qui travaillent ou qui habitent à proximité. On se connaît tous. Cela va nous manquer, ils vont nous manquer...»