Ile Maurice: Youth Centre d'Anse-la-Raie - Qui lorgne ces terrains de l'État ?

Mardi, le député travailliste Osman Mahomed avait une question (B/702) à poser au ministre Steven Obeegadoo. Il n'a pu le faire en raison de sa participation à la conférence de presse du leader de l'opposition, retardée.

Le député rouge voulait savoir si le gouvernement envisage actuellement de convertir le terrain de l'État à Anse-la-Raie et si une demande a déjà été faite pour y lancer un autre projet.

Contacté, hier, Osman Mahomed dit regretter de n'avoir pu poser cette question mais s'attend à ce que le ministre Obeegadoo lui réponde par écrit le plus vite possible. Pourquoi ? «J'ai toutes les raisons de croire que le Youth Centre ainsi que le 'Campement du Gouverneur' et les autres facilités qui s'y trouvent seront démolis, le tout situé sur plus de 13 arpents de prime land.» Pour être remplacés par une mini-forêt endémique ? «Non, selon mes renseignements, on y lancera un projet venant du secteur privé à vocation touristique.»

Le député n'a rien contre des projets pour le développement du secteur touristique, car c'est un des piliers de notre économie, mais la question suivante doit être posée : «Qui est l'individu ou la compagnie qui lorgnerait ces terrains de grande valeur ?» Il se demande si des lettres d'intention ont déjà été émises pour ces terrains. «Est-ce qu'on est en train de reprendre des terres comme celles des centres culturels à Réduit? Sommes-nous en présence des mêmes protagonistes, dont le fameux 'blueeyed boy' proche du pouvoir ?»

Ce qui dérange encore plus Osman Mahomed, c'est la question de bonne gouvernance et de transparence. «Tout comme dans l'affaire de terrains de Réduit, le ministre Obeegadoo porte la casquette du ministre des Terres pour retirer des terrains du peuple, et coiffe sa casquette de ministre du Tourisme pour développer des projets à vocation touristique et 'resorts' ou des maisons de retraite pour touristes.» A noter que l'un des conseillers d'Obeegadoo, aussi président de la Mauritius Tourism Promotion Authority, est directeur dans le business Royal Green des Gopee à Réduit et qu'Avinash Gopee est lui président de laTourism Authority.

Le député évoque alors ses bons souvenirs de séjours passés dans ce Youth Centre lorsqu'il était collégien. Où iront nos sportifs et autres jeunes alors ? Une source au gouvernement. répond : «J'ai entendu dire qu'un autre terrain - moins bien situé - a été identifié pour eux.» Au bord de la plage ? «Je ne crois pas, les plages sont désormais réservées aux projets d'hôtel. Peut-être dans le froid et la pluie de Côte-d'Or...» soupire-t-il, un brin ironique.