Afrique de l'Ouest: Une interconnexion des douanes est souhaitable

Les patrons des douanes des 15 pays de la Cédéao sont à Lomé pour débattre de l'extension du système interconnecté de gestion des marchandises en transit (SIGMAT).

Le SIGMAT permet l'échange des données et le suivi électronique des marchandises en transit entre les administrations douanières des Etats membres de la sous-région ouest-africaine.

Connecter les systèmes douaniers nationaux afin de partager les données aux fins des opérations de transit est une priorité pour les administrations des douanes d'Afrique occidentale et centrale et pour les opérateurs économiques, les institutions internationales et les partenaires de développement travaillant dans la région.

L'objectif est de sécuriser, de simplifier et d'accélérer le flux des marchandises en transit, en particulier pour celles provenant des ports maritimes à destination des pays enclavés.

'L'interconnexion est absolument nécessaire si nous voulons garantir la sécurisation des opérations de transit. C'est la manifestation de notre attachement à la parfaite réussite de l'intégration sous-régionale, preuve d'un renforcement d'une économie régionale forte et prospère', a déclaré Kokou Philippe Tchodiè, le Commissaire général de l'Office togolais des recettes (OTR).

La rencontre bénéficie de l'appui de la Banque mondiale.

'Un commerce libre et efficace contribue à une croissance économique inclusive ainsi qu'à une augmentation de la richesse et de l'emploi. Dans ce cadre, le SIGMAT est un outil adapté et catalyseur de développement. De plus, l'échange en temps réel des données des marchandises en transit contribue à la réduction de la fraude, à la sécurisation des recettes douanières et à la célérité des opérations en douane', a indiqué pour sa part Craig Raymond Giesze, responsable Programme pour la Facilitation des Échanges en Afrique de l'Ouest (FEAO) pour le Corridor Lomé-Ouagadougou.

Le Togo a déjà connecté SIGMAT au Burkina Faso et au Niger.