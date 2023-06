Cote d'Ivoire: Lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) - Ensemble, prévenons la RAM

La première réunion préparatoire de la semaine mondiale RAM 2023 s'est tenue ce mercredi 07 juin 2023 en présence du point local national de la lutte contre la Résistance aux Anti Microbiens (RAM), prof Nathalie GUESSENND, à la salle de conférence de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire site de Cocody.

Cette première réunion a été tout d'abord une réunion d'information et de restitution de la quatrième édition tenue en décembre 2022. Elle a aussi servi de réunion préparatoire de la cinquième édition de la semaine mondiale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Cette semaine mondiale se tient chaque année en novembre.

Cette cinquième édition a pour thème « Ensemble, prévenons la résistance aux antimicrobiens » le point focal national RAM, prof Nathalie GUESSENND, a souhaité une implication active du ministère Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH). Elle a réitéré cette demande auprès de la sous directrice Dr Tolla A Leticia de la direction des services vétérinaires (DSV), chargée du médicament, présente à cette réunion.

Les antimicrobiens (les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques et les antiparasitaires) sont des médicaments utilisés pour traiter les infections chez les êtres humains, les animaux et les végétaux.

Aujourd'hui, de nombreuses bactéries résistent à plusieurs familles d'antibiotiques (multirésistance). Ce phénomène remet en cause l'efficacité de ces antibiotiques dans les traitements des infections et menace la santé humaine et animale.

Dans certaines situations, plus aucun antibiotique n'est efficace contre une bactérie, ce qui conduit à des impasses thérapeutiques.

Rappelons que pour la quatrième édition de la semaine RAM 2022, après le lancement des activités, il ya eu une formation des journalistes scientifiques à Yamoussoukro, une sensibilisation et une formation de la société civile ( ONG) à la RAM pour en faire des ambassadeurs auprès de la population, à Grand Bassam . Une sensibilisation des collégiens et lycéens dans les établissements publics et privées de Korhogo a été effectuée au cours de cette édition.