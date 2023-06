Cote d'Ivoire: « Abidjan Business City », « Abidjan Medical City » et « Abidjan Smart City »- Les choses avancent bien

Ouverte en présence du Président de la République Alassane Ouattara, par le Premier Ministre Patrick Achi, la première journée de l’Africa Ceo forum 2023 a été marquée par la signature de trois importants accords au profit du secteur privé ivoirien. Ces trois accords paraphés portent sur un montant total de plus de 268 milliards de Francs Cfa. Le troisième, notamment, un protocole d’accord, a été signé entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Acc pour la construction d'un complexe immobilier formé de 3 tours dites « futuristes », sur le site abritant l'Agence Ivoirienne de Presse, d'une superficie de 13 062m2, pour un montant de 285 millions d’Euros, soit près de 187 milliards de Francs Cfa.

Faut-il noter, avec emphase, que ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement touristique 2018/2025, « Sublime Côte d’Ivoire ». Dont les versants « Abidjan Business City », « Abidjan Medical City » et « Abidjan Smart City » visent à renforcer le positionnement, déjà robuste, de la capitale économique ivoirienne en tant que destination touristique d’affaires ; d’en faire un hub du tourisme médical sous-régional et de l’établir en « ville intelligente » avec ce que cela comporte comme commodités en matière de mobilité et de connectivité. La vision étant de positionner durablement la destination touristique ivoirienne dans le Top 5 africain et contribuer à plus de 10% de la génération de la richesse nationale, avec à la clé, une contribution à plus de 10% du vivier d’employabilité.

C’est donc, à travers cet acte paraphé, un projet « Tout-en-un » que ces 3 tours devraient symboliser et matérialiser, révolutionnant, tout-aussi, la physionomie de l’Abidjan du futur…

Il incombe de préciser en guise de piqûre de rappel, que « Sublime Côte d’Ivoire » qui a pour ambition de faire de la Côte d’Ivoire un pays à vocation touristique, est sous-tendue par la mise en œuvre de 9 projets-phares et l’exécution de 9 réformes structurelles interministérielles et nécessite une implication importante et une prise de participation active du secteur privé. Dont acte. En effet, les ministères du tourisme et de la construction, en tant que parties contractantes pour l’Etat, avec des cellules focales respectives ont planché des années durant, sous la férule du Comité national de pilotage des projets Public-privé (Cnp-Ppp), pour aboutir à ce dénouement heureux avec Acc Côte d’Ivoire Sas, société de droit ivoirien, spécialisée dans l'exécution de contrats de construction, de travaux publics ou privés et de bâtiments ; la réalisation de tout type de travaux d'infrastructure, de superstructure et de bâtiments ; la fourniture de prestation en conseil, supervision, études, suivi de travaux. Et ce, après avoir jaugé les offres de plusieurs opérateurs nationaux comme internationaux ou des firmes multinationales. Une démonstration, s’il en est encore besoin, que l’émergence de champions nationaux tant prônée par le Gouvernement n’est point un vœu pieux.

Plus spécifiquement, le projet porte sur la conception, le financement, la réalisation, la commercialisation, la gestion et l’exploitation de trois immeubles de grande hauteur sur une emprise de 16 720m² de superficie pour une aire constructible de 13062 m2, située au Plateau, à l’emplacement du siège de l’Aip. Les tours auront une hauteur différente les unes desautres et comprendront 40 ,35 et 30 étages. Il intègrera : une clinique de première catégorie, des commerces, un hôtel de grand luxe (Ndlr, initialement prévu pour battre pavillon de l’enseigne Raffles), des résidences et des espaces de bureaux, des parkings souterrains sur trois niveaux pour une capacité de l’ordre de 1370 emplacements.

L’accord paraphé, le 5 juin 2023 donc, définit le périmètre d’activité à confier au partenaire privé, la répartition envisagée des investissements et les modalités de rémunération du partenaire. Après l’imminente Communication en Conseil des Ministres, les délais d’exécution du projet devraient être rendus publics pour le rayonnement de la « Sublime Côte d’Ivoire ». Dont l’attractivité a été, à maintes fois, réaffirmée et vaut à la Côte d’Ivoire d’intégrer les sphères dirigeantes de la gouvernance mondiale du Tourisme, par le truchement du Ministre Siandou Fofana, bénéficiant, à maints égards, du leadership du Président Alassane Ouattara dont la politique hardie vaut à la Côte d’Ivoire de compter parmi les pays les plus réformateurs au monde et à fort potentiel d’investissement de par sa stabilité politique et sa politique fiscale judicieuse.

Bamba Moussa