Guinée: Abattoir moderne de Kagbelen - Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou a lancé les travaux de finalisation et d'équipement de l'ouvrage

Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou a assisté ce mercredi 7 juin 2023, au lancement officiel des travaux de finalisation et d'équipement de l'abattoir moderne de Kagbelen. C'était en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, d'autres membres du Gouvernement ainsi que le ministre Secrétaire Général de la Présidence.

Notons qu'en Guinée l'élevage est un secteur qui contribue largement au produit intérieur brut. Cet abattoir de Kagbelen d'une capacité de 250 bovins par jour a vu ses travaux arrêtés depuis 2015. Autant dire qu'il y a près de huit ans que la Guinée a du mal à mobiliser des ressources pour finaliser cet abattoir dont les populations de Conakry en ont tant besoin.

Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage a indiqué que cet abattoir va améliorer l'accès à la viande de qualité et propre. Auparavant, il a invité l'entreprise à tout faire pour que les conclusions et les recommandations des études d'impacts environnementales et sociales soient respectées dans toute sa rigueur pour le bien-être des populations riveraines et pour les consommateurs de Conakry, de Boké et des autres villes qui vont bénéficier de cet abattoir.

Pour le Premier ministre Dr Bernard Goumou, ce projet de construction et d'équipement de l'abattoir moderne de Kagbelen a été lancé puis relancé à plusieurs reprises avant le 5 septembre 2021. Le Gouvernement s'est mobilisé pour accompagner le secteur de l'Élevage dans la modernisation du secteur des ressources animales afin qu'il puisse contribuer à l'émergence de notre chère Guinée comme le souhaite le Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya.

« L'Etat va mettre tout en oeuvre pour que ce secteur puisse avoir des ressources. Je serai très attentif à la réalisation des travaux et le Chef de l'Etat lui-même, tout ce qui est projet agricole, il le suit d'une manière religieuse », a indiqué le Premier ministre, chef du Gouvernement.