Tunisie: L1 | Play-Off - 10e journée - CSS-USBG (16h30) - Enjeu crucial

Les Sfaxiens comme les Benguerdanais chercheront, sans détours ou calculs, les trois points.

Le duel de cet après-midi entre les Sfaxiens et les Benguerdanais promet d'être assez chaud et fort disputé. Six points séparent, en effet, l'USBG cinquième avec 17 points du CSS, sixième avec 11 points. Alors qu'une petite et dernière lueur d'espoir reste à Hossem El Badri et ses protégés pour continuer à avoir un oeil sur une place qualificative pour une compétition africaine, Nidhal Khiari et sa bande ont toujours le vent en poupe et tablent au minimum sur une deuxième place et un ticket pour la Ligue des Champions.

Comme on le voit, les enjeux et les calculs sont différents pour les deux équipes mais l'objectif est le même : la victoire et rien que la victoire. Un nul ne fera l'affaire d'aucune des deux équipes car, dans ce cas, le CSS dira pratiquement adieu à la quatrième place et l'USBG perdra du terrain sur le quatuor de tête, l'ESS, le CA, l'USM et l'EST et aura grand mal à rattraper son retard par la suite.

Le technicien égyptien n'a pas le moral après tous les points gâchés et l'enlisement à la 6e place. Les remous ne manquent pas dans les rangs de son groupe après l'officialisation de la sortie de Aymen Dahmen et plus d'un joueur convoité. Des conditions de travail qui n'incitent pas à l'optimisme. Si Hossem El Badri perd cette empoignade avec les benguerdanais, on peut dire qu'il sera difficile pour lui de rempiler pour la saison prochaine. Sa seule porte de salut sera donc un succès aujourd'hui

Nidhal Khiari tout confiant

Le coach des «Jaune et Noir», lui, a arboré un bel optimisme. Après le succès sur l'OB, le vent continue de tourner en sa faveur et pas question pour lui de coup d'arrêt en si bon chemin. Il a de très beaux atouts pour une équipe d'attaque aux dents longues et il va s'en servir. Moez Haj Ali connaît une période faste et le Libyen Mohamed Jomâa a retrouvé la forme et l'appétit de marquer... Certes, les trois points perdus à l'aller ont été provisoirement récupérés sur le tapis mais, pour Khiari, c'est une autre histoire. C'est le résultat sur le terrain qui comptera le plus au final.