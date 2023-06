Tunisie: JAP - Hammamet 2023 - Le taux d'avancement des préparatifs a atteint 85 pc

TUNIS — Le président du Comité olympique national tunisien (CNOT) et président du Comité d'organisation des Jeux africains de plage JAP-Hammamet (23-30 juin 2023), Mehrez Bousayène a indiqué que le taux d'avancement des préparatifs en prévision des jeux a atteint les 85 pc, assurant que tout sera fait pour en faire "une fête du sport africain en Tunisie".

Bousayène qui prenait part à une séance de travail ce matin au siège du gouvernorat de Nabeul, présidée par la gouverneure de la région, Sabeh Malek, a confié à la TAP que cette séance est consacrée aux aspects logistiques relatifs à l'organisation des JAP dont le rythme d'avancement, a-t-il affirmé, va à un rythme soutenu et ascendant à l'approche du rendez-vous et de la compétition.

"Nous oeuvrons avec sérieux et détermination pour que les JAP soient une véritable fête du sport africain, notamment qu'il s'agit du premier événement multi-sports que la Tunisie accueille depuis les jeux méditerranéens de 2001", a-t-il déclaré.

Il a, dans le même sillage, salué le sollicitude particulière dont bénéficient les prochains jeux auprès du président de la République et de la cheffe du gouvernement ainsi que tous les ministères, ce qui rend la responsabilité qui incombe au CNOT de réussir le rendez-vous, plus grande.

Et le président du COJAP de souligner les efforts déployés par l'ensemble des parties concernées et l'avancement notoire au niveau de l'installation du village olympique africain et de la définition de la liste officielle des délégations et des sportifs attendus.

"Actuellement, les accrédités en prévision des JAP 2023 sont au nombre de 2000 dont 1000 sportifs et plusieurs personnalités internationales sportives et olympiques dont le président de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO), Robin Mitchell, et le président du Comité olympique international (CIO), Thomas Bach, ont confirmé leur présence.

Pour sa part, la gouverneure de Nabeul, Sabel Malek a déclaré à la TAP que Nabeul et la ville de Hammamet sont prêts pour accueillir leur hôtes et que les JAP seront une véritable liesse du sport africain.

La séance de travail de cette matinée, a-t-elle, ajouté, a permis de s'enquérir des derniers préparatifs engagés et de définir les solutions à prévoir devant d'éventuels imprévus.

"Le gouvernorat de Nabeul a, en partenariat avec le CNOT, décidé d'adopter une approche anticipative en mettant sur pieds des plans d'anticipation et en organisant des séances de travail et de suivi périodique pour être paré devant toutes éventualités", a fait savoir Sabeh Malek.