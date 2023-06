Sénégal: Africa Ceo Forum2023 - Promotion des champions nationaux- Mme Kadio Fofana, (Apix) : « Ces dix dernières années, l'Etat a fait de gros efforts… »

La Promotion des investissements et des grands travaux,(Apix) du Sénégal a pris une part très active au Africa Ceo Forum 2023 qui vient de se tenir à Abidjan. Mme Kadio Fofana, son Directeur des investissements nous en parle…

Pouvez-vous nous expliquer les raisons de la présence de l’Apix à ce Africa Ceo Forum 2023

Le Ceo Africa Forum est désormais inscrit dans tous les agendas des Ceo africains, en ce qu’il permet un véritable networking. C’est une excellente occasion de rencontres pour toutes les entreprises et les Pme. On y fait de belles rencontres avec des entreprises de financement de projets, de productions agricoles etc. Qui sont vraiment des champions africains dans leurs secteurs d’activités. Nous avons représenté l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal, (Apix). Qui représente la porte d’entrée des entreprises et des investisseurs qui arrivent dans notre pays. En tant que telle, elle est en charge de les accueillir et de les orienter dans toutes les phases de l’implémentation de leurs projets. Nous leur présentons également tous les projets majeurs de l’Etat sénégalais d’une part, et les opportunités d’investissement d’autre part.

Quels sont les projets majeurs en ce moment ?

Nous avons des projets prioritaires notamment dans l’industrie pharmaceutiques avec des groupes venant de l’Afrique du nord et des autres régions du continent. Nous avons un deuxième secteur prioritaire, qui est celui de la sécurité alimentaire axée sur la souveraineté alimentaire qui vise non seulement à nourrir le Sénégal mais aussi l’Afrique.

Pouvez -vous développer ce concept pour nos lecteurs ?

Nous sommes en train de promouvoir toute la chaine des valeurs agricoles. Il s’agit de l’agriculture au sens large, avec l’élevage et la pêche. Nous n’oublions pas le volet production et transformation pour pouvoir nourrir le Sénégal et partant l’Afrique.

Durant ce forum il a été beaucoup question d’émergence des champions africains. Au Sénégal que fait l’Apix pour les entrepreneurs ?

L’Apix est le moteur du secteur privé. En ce qu’elle permet d’accueillir les investisseurs et de les orienter. Non seulement de leur faciliter l’ensemble des procédures administratives mais aussi de leur permettre de bénéficier des incitations fiscales, sociales et douanières. Ce sont des appuis que nous apportons aux entreprises privées pour leur permettre de se développer et s’épanouir dans les différents secteurs d’activités. Concrètent l’Apix est incubateur de création d’entreprises.(…) à travers des services dématérialisé que nous avons pu obtenir pour les investisseurs. Le tout n’est pas d’accueillir les investisseurs mais il faut leur proposer des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et des zones économiques. Nous conduisons tout ce qui est reformes de l’environnement des affaires. Nous sommes heureux du fait que la thématique de cette rencontre (Africa ceo Forum2023) porte sur l’accompagnement des champions nationaux et africains. Dans nos reformes phares, nous avons un point qui porte sur les champions nationaux. Au cours de ces dix dernières années, l’Etat du Sénégal a fait de gros efforts dans ce sens, dans l’accompagnement des Pme. Pour en sortir demain des champions nationaux avec les fonds qu’il a mis en place.

Que retenir du passage de votre structure à Ceo Forum2023 ?

Une bonne impression quant à la perception de l’image du Sénégal à l’extérieur de la part des partenaires techniques, financiers et des multinationales qui ont beaucoup d’intérêts pour notre pays. Toute chose qui permettra d’améliorer notre stratégie en interne. Nous avons profité de l’occasion pour les inviter au forum « Invest in Sénégal » qui aura lieu du 6 au 7 juillet 2023.

Bamba Moussa

Légende photo : Madame Kadio Fofana, Directeur des Investissements à l’Apix : Nous attendons les investisseurs au forum « Invest in Sénégal » (Ph : Bm)