Sénégal: Près de 360 blessés secourus par les volontaires de la Croix-Rouge

communiqué de presse

Le Sénégal a été le théâtre de manifestations et de violences le jeudi 1er et le vendredi 2 juin 2023, à la suite de la condamnation à deux ans de prison d'Ousmane Sonko, l'un des principaux opposants politiques au gouvernement actuel. 357 manifestants blessés, dont une femme enceinte et 36 éléments des forces de défense et de sécurité, ont été pris en charge par des secouristes de la Croix-Rouge sénégalaise à Dakar et sa banlieue, ainsi qu'à Ziguinchor.

Amy Mbaye faisait partie des secouristes actifs dans la capitale pendant ces deux journées. Elle témoigne : « Nous étions débordés à cause du nombre de blessés, mais nous avons fait de notre mieux. Il n'y avait que les volontaires de la Croix-Rouge sur le terrain pour porter secours aux gens qui en ont besoin. »

En tout, plus de 500 volontaires de la Croix-Rouge répartis en 20 équipes ont été engagés dans la couverture sanitaire de ces manifestations. Ils ont pris en charge 109 blessés à Guédiawaye, 94 à Pikine, 74 à Dakar (centre), 39 à Keur Massar, 5 à Rufisque et 36 à Ziguinchor (Casamance). De plus, les secouristes ont évacué 104 personnes souffrant de blessures graves vers les structures de santé les plus proches.

Pour faciliter l'accès des volontaires aux blessés et l'évacuation des cas graves, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a mis à disposition cinq de ses véhicules et chauffeurs : trois à Dakar et deux à Zinguinchor. Le pare-brise et le rétroviseur d'un de ces véhicules ont été brisés par des jets de pierres des manifestants qui brûlaient des pneus, heureusement sans causer de blessés.

« Il est important de nous laisser faire notre travail, car nous le faisons pour les plus vulnérables », souligne la jeune secouriste Amy Mbaye.

« Nous ne sommes ni avec les forces de défense et de sécurité, ni avec toute autre structure ou mouvement. Nous sommes neutres et impartiaux. La Croix-Rouge joue son rôle et ne fait pas de distinction ».

La Croix-Rouge sénégalaise et le CICR restent attentifs à l'évolution de la situation, et prêts à répondre aux besoins des blessés si de nouvelles manifestations et violences venaient à se produire dans le pays.