Maroc: Bloomberg réunit 200 décideurs économiques internationaux à Marrakech pour le New Economy Gateway Africa

Casablanca — Le leader de l'information économique et financière Bloomberg réunit 200 décideurs économiques internationaux à Marrakech pour la prestigieuse conférence New Economy Gateway Africa, prévue les 13 et 14 juin courant.

"Le Royaume du Maroc accueille la prestigieuse conférence Bloomberg New Economy Gateway Africa les 13 et 14 juin, pour la première fois organisée en Afrique, un événement de haut niveau qui réunit des décideurs politiques, dirigeants de grandes entreprises et leaders d'opinion pour échanger et débattre autour des enjeux économiques et géopolitiques majeurs de l'actualité", indique Bloomberg dans un communiqué.

Organisé sous la thématique "Gateway Africa", cet évènement de référence devrait réunir près de 200 invités triés sur le volet, annonce le communiqué.