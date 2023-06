Afrique: Infrastructures africaines - Rendez-vous à Lomé

Créée par des Etats africains et la Banque africaine de développement (BAD), Africa50 vise à combler le déficit de financement dans les infrastructures africaines.

Elle a pour mission de faciliter le développement de projets, de mobiliser des financements des secteurs public et privé et d'investir dans les infrastructures sur le continent.

Africa50 privilégie les projets de moyenne et grande envergure à fort impact en termes de développement, tout en proposant un rendement attractif aux investisseurs.

Africa50 a financé des projets représentant une valeur agrégée de plus de 5 milliards de dollars.

L'initiative compte actuellement 31 actionnaires, dont 28 pays Africains, la BAD, la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et Bank Al-Maghrib.

Le Forum Infra for Africa et l'assemblée générale des actionnaires d'Africa 50 auront lieu les 3 et 4 juillet prochains à Lomé. La bancabilité étant au coeur de la mission d'Africa 50, le thème retenu cette année est 'Bankable, Scalable, replicable'.

De nombreux experts internationaux seront au Togo pour parler investissements dans les infrastructures.

Plusieurs intervenants sont d'ores et déjà annoncés par les organisateurs. Sani Yaya, le ministre togolais de l'Economie et des Finances, Alain Ebobissé, CEO d'Africa50, Akinwumi Adesina, président de la BAD, Amadou Hott, envoyé spécial de l'Alliance 'Green Infrastructure in Africa'.