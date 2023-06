Mali: Avancées concrètes dans l'appui à la justice malienne et la restauration de l'autorité de l'État

La MINUSMA poursuit ses efforts visant à restaurer et à étendre l'administration de la justice, ainsi qu'à améliorer l'accès à la justice au Mali. Ces efforts continus ont donné lieu à des avancées significatives du 29 mai au 2 juin 2023.

Les juges de paix à compétence étendue (JPCE) d'Ansongo et de Bourem ont tenu le 30 mai 2023 des audiences depuis le siège de leur Tribunal de grande instance (TGI) situé à Gao, où elles ont été délocalisées depuis 2016 en raison de considérations sécuritaires. La dernière audience foraine des JPCE d'Ansongo et de Bourem remontent à 2021 et février dernier, respectivement.

La MINUSMA a ainsi saisi cette occasion pour organiser une session d'information pour les populations de Bourem sur l'accès à la justice. Cette initiative a permis de les informer sur l'activité judiciaire à Gao, y compris les compétences et les attributions des différentes juridictions, ainsi que le fonctionnement de la chaîne pénale. Cette démarche vise à renforcer la confiance entre les autorités judiciaires et les justiciables, contribuant ainsi à la restauration et à l'extension de l'autorité de l'État et de l'état de droit dans les zones concernées. Le juge de Bourem ainsi que le président du Tribunal administratif de Gao ont participé à cette séance d'information. La présence de ces deux magistrats a revêtu une importance particulière, renforçant la légitimité de la session d'information.

Afin de poursuivre efficacement son appui dans ces domaines, une délégation des bailleurs du Fond fiduciaire des Nations Unies pour la paix et la sécurité au Mali, comprenant des représentants de la Norvège, de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada, du Danemark et des Pays-Bas, s'est rendu le 1erjuin 2023 au TGI de Tombouctou. Cette visite avait pour objectif de constater de visu la finalisation des travaux de sécurisation financés par le Fonds fiduciaire au travers d'une contribution des Pays Bas d'un montant de près de 200 millions de Francs CFA. Cette enveloppe comprend aussi les travaux réalisés pour le Palais de justice de Diré. Cette initiative vise à contribuer à la restauration de l'autorité de l'Etat par l'amélioration des conditions de travail en offrant un cadre de travail sécurisé aux magistrats et autres personnels judiciaires de ces juridictions.

Amélioration des conditions de détention

Pour améliorer les conditions de détention et de prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent, la MINUSMA a remis le 31 mai 2023 du matériel de maintien de l'ordre à la Maison d'arrêt et de correction de Mopti. Ce matériel, comprenant des équipements de protection personnelle et des outils d'intervention, renforcera les capacités opérationnelles de l'établissement et contribuera à améliorer les conditions de travail, dans le respect des normes internationales des droits humains.

Ces actions concrètes témoignent de l'engagement continu de la MINUSMA en faveur de la justice malienne, de l'état de droit et d'un accès équitable à la justice.