Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Juin2023

Cote d’Ivoire : Non inscrit sur la liste électorale provisoire- Laurent Gbagbo a fait une réclamation

Le président du Parti des peuples africains Côte d’Ivoire (Ppa-CI), Laurent Gbagbo, s’est rendu le 8 juin 2023 à la Commission électorale locale (Cel) de Cocody Angré Star 8 à l'effet de poser une réclamation, celle de son inscription sur la liste électorale. A l’issue de ce processus, Laurent Gbagbo a fait une déclaration à l’attention de la presse, rapporte une note d’information du Service de communication du Ppa-CI reçue par fratmat.info. « Je suis venu ici ce matin (le 8 juin, ndlr) pour une réclamation comme nous sommes dans la période des contentieux. Il n’y avait donc pas meilleur moment ni meilleur endroit pour m’exprimer. Les arguments que j’ai développés à la pose de ma réclamation sont de plusieurs ordres et vous en savez la raison. C’est que mon nom ne figure pas sur la liste électorale prétextant que j’ai été condamné après un procès sur le braquage de la Bceao. Je réfute avec vigueur une telle accusation », a-t-il expliqué. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Gestion de la transition- Voici la « vraie raison » de l’arrivée de la mission de la Cedeao

Une mission technique de la Cédéao (Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest) est attendue à Conakry, la semaine prochaine. Quel est l’objectif de cette visite annoncée ? Interrogée par Africaguinee.com, une source proche de l’autorité régionale basée à Abuja a fait une mise au point. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Tension socio- politique- Le F24 appelle à une marche pacifique le samedi 10 juin 2023

La plate-forme F24 vient de recevoir la notification d'interdiction de la mobilisation pacifique prévue le vendredi 9 juin 2023 à la place de la nation.La F24 prend acte de la décision. La F24 donne rendez-vous aux Sénégalais à la marche pacifique prévue le samedi 10 juin 2023 sur la VDN non interdite. Départ à 15h sous l'auto pont de Saint Lazare, arrivée école normale supérieure. Tous les Sénégalais sont conviés, drapeau du Sénégal en main, pour la restauration de l'état de droit et dire non à la troisième candidature illégale et injuste. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Secteur bancaire- Des filiales de Société Générale bientôt céder à des groupes burkinabé.

La banque française la Société Générale va céder ses filiales du Congo, de la Guinée Équatoriale de la Mauritanie et du Tchad d’ici fin 2023 au groupe Vista Bank et au groupe Coris Bank International selon un communiqué publié ce jeudi 08 juin 2023. Au terme de la signature d’accords, la banque française qui détient à 93, 5% la Société Générale Congo et à 57,2% Société Générale de Banques en Guinée Équatoriale, va céder ces filiales au groupe Vista Bank du Burkinabè Simon Tiemtoré. Elle va également céder Société Générale Mauritanie (95,5%) et Société Générale Tchad (67,8%) à Coris Bank International au Burkinabè Idrissa Nassa. «La réalisation de ces opérations, qui pourrait intervenir d’ici la fin de l’année 2023, est soumise à l’approbation des instances de gouvernance des entités, aux conditions suspensives usuelles ainsi qu’à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes», a précisé le communiqué de Société Générale. (Source : aouga.com)

Guinée Bissau : Elections législatives- Majorité absolue pour l'opposition, selon les résultats provisoires

La coalition PAI-Terra Ranka, portée par le parti PAIGC, a remporté 54 sièges sur 102 au Parlement, soit la majorité absolue, à l’occasion des élections législatives organisées le 4 juin et dont les résultats provisoires ont été dévoilés par la Commission nationale électorale ce 8 juin.Le parti du président du pays, Umaro Sissoco Embalo, le Madem, récolte 29 sièges. Selon la Constitution, le parti qui obtient la majorité au Parlement obtient automatiquement le poste de Premier ministre. Le président Embalo se dit prêt à nommer au poste de Premier ministre Domingo Simoes Pereira, le président du PAIGC et leader de la coalition PAI-Terra Ranka. (Source : Rfi)

Togo : ITIE – Lomé publie son rapport 2020 sur les industries extractives

Le Togo vient de publier le rapport de ses activités extractives pour le compte de l’année 2020, dans le cadre de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Le document concerne l’exercice fiscal du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Précisément, le pays a engrangé 17,53 milliards FCFA de recettes en 2020. Au cours de cette période, le secteur a contribué à hauteur de 1,5% au PIB, 1,4% à la création des emplois, 13% aux exportations et 2,5% aux revenus de l’Etat. (Source : alome.com)

Rca : Coopération- Brève visite d’amitié et de travail du président Touadera à Kigali au Rwanda

Le Président de la République Son Excellence Professeur Faustin Archange TOUADERA a effectué dans la journée du jeudi 8 juin 2023, une brève visite d'amitié et de travail à Kigali capitale du Rwanda.Invité par Son Homologue Paul KAGAME, le Président TOUADERA a copresidé avec ce dernier une réunion de Haut niveau au Village Urigwo (Palais présidentiel). Après avoir fait le tour d'horizon de l'actualité de la sous- région, les deux Hommes d'Etat se sont accordé pour le renforcement de la coopération bilatérale entre le Rwanda et la Rca dans des domaines d'intérêts communs. Accompagné de Mme Sylvie BAIPO TEMON et de M. Obed NAMSIO respectivement ministre des Affaires Étrangères et des Centrafricains de l'Etranger et Ministre D'État Directeur de Cabinet à la Présidence, le Président TOUADERA est rentré à Bangui aux environs de 18h30. (Source : abangui.com)

Gabon : Infrastructures- La société française Meridiam veut doubler ses investissements au Gabon

Meridiam, le fonds d’investissement français spécialisé dans le financement des infrastructures publiques, veut augmenter ses investissements au Gabon. Dans un communiqué publié fin mai, la société dit y avoir déjà investi plus de 5 milliards d’euros (3279 milliards FCFA) avec ses partenaires, et annonce sa volonté de doubler ses investissements dans le pays. Meridiam gère actuellement quatre projets d’envergure au Gabon pour un investissement total de près de 1,5 milliard d’euros (983, 93 milliards FCA).Il s’agit de la construction du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval et du port minéralier d’Owendo, la réhabilitation d’un tronçon de la route Transgabonaise et la rénovation de la principale ligne de chemin de fer du pays, le Transgabonais. Des infrastructures qui ont déjà permis la création de plus de 2 000 emplois directs, selon la société. Meridiam affirme que la construction du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval, à 100 km à l’est de Libreville sur la rivière Mbéi, mobilise déjà aujourd’hui 250 personnes à plein temps. (Source : alibreville.com)

Une sélection de Bamba Moussa