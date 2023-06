Afrique: Filière cacao - Madagascar accueille le prochain panel d'experts cacao fin

Madagascar hébergera la réunion du Panel de l'Organisation Internationale du Cacao (ICCO) sur le cacao fin, durant la semaine du 12 juin. Les informations concernant la filière cacao à l'échelle mondiale seront mises à jour, à cette occasion.

Les parts d'exportations du cacao fin auxquelles peuvent prétendre les pays producteurs, seront mises à jour. Des experts vont examiner minutieusement les dossiers des pays postulant à l'annexe C de l'Accord international de 2010 sur le cacao (AIC).

Ce sera à l'occasion de la réunion du Panel ad hoc de l'Organisation internationale du Cacao (ICCO) sur le cacao fin. Elle se tiendra à Antananarivo, le 13 et le 14 juin. Cette réunion extrêmement confidentielle établira la mise à jour de la liste des pays inscrits à l'annexe C de l'AIC et la révision de leurs parts d'exportation de fèves de cacao fin.

Une vingtaine de pays ont postulé. Madagascar en faire partie. Il représentera toute l'Afrique, en étant le seul pays africain à déposer sa candidature. Leurs délégations vont soutenir leurs dossiers, en présentielle ou en vidéo conférence, devant douze experts.

Ils sont issus des secteurs publics et privés, représentant les principales régions productrices et consommatrices de cacao.Madagascar a un label « Cacao fin à 100% », décerné par l'ICCO. Son volume d'exportation reste, toutefois, faible. Madagascar exporte 15 000 tonnes de cacao fin par an. Ce qui lui a rapporté près de 23 millions de dollars en 2022, selon les chiffres du Groupement des acteurs du cacao à Madagascar (GACM).

Incontournable

L'ensemble des différents départements ministériels concernés, à savoir, le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, le ministère de l'Agriculture et de l'élevage, les membres du Conseil National du Cacao et les acteurs de la filière cacao à Madagascar prendront part à cet événement incontournable.

L'organisation de ces travaux du Panel sur le cacao fin a été confiée à Madagascar, grâce au ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy. La pertinence du dossier de Madagascar et la qualité de la présentation délivrée par le ministre, ont été saluées par le Conseil International du Cacao. C'était lors de la réunion en Abidjan, au mois de septembre 2022.

Exposition des produits phares

Une exposition ouverte au grand public se tiendra du 12 au 14 juin 2023 au Toit de Tana, de l'hôtel Carlton Anosy à Antananarivo. Cette exposition présentera la chaîne de valeur du cacao dans son exploitation à Madagascar et mettra en lumière les initiatives de durabilité et de commerce équitable mises en place pour préserver l'environnement et garantir la protection des travailleurs. Elle sensibilisera, également, sur la filière du cacao et permettra la découverte des saveurs uniques. Cet événement se poursuivra au CCI Ivato, du 15 au 18 juin.