Togo: Le Togo rejoint la Coalition mondiale contre Daesh

Le Togo a rejoint jeudi la Coalition mondiale contre Daesh, indique Mideast Today.

Un partenariat unique de plus de 80 gouvernements et institutions travaillant à affaiblir et à vaincre l'organisation terroriste.

Elle agit par des moyens militaires, mais également dans les domaines de la contre-propagande, de la lutte contre le financement du terrorisme, de la lutte contre les combattants terroristes étrangers.

L'adhésion du Togo est une étape bienvenue dans la promotion des efforts pour mettre un terme à l'influence et à l'activité de Daesh en Afrique.

Le Togo est confronté au terrorisme. Le nord du pays a été victime de plusieurs offensives djihadistes.

Lors de la réunion ministérielle tenue jeudi à Riyadh en présence du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, les participants ont évoqué l'émergence des affiliés de Daesh/ISIS qui opèrent en Afrique de l'Ouest, au Sahel, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique australe.

Les ministres ont également approuvé le Plan d'action du Groupe de travail sur l'Afrique, adopté en mars dernier Niamey, qui appelle les membres à coopérer pour améliorer les capacités de lutte contre le terrorisme dirigée par des civils et de communication stratégique des pays africains, ainsi que l'impératif de lutter contre les acteurs militaires malveillants, séparatistes et non étatiques qui sapent la coopération antiterroriste et déstabilisent la sécurité régionale.