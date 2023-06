Sierra Leone: Les moyens de subsistance marins en Sierra Leone sous la menace des déchets plastiques

Les opérations de nettoyage des plages font partie des efforts déployés pour s'attaquer au problème, mais il faut davantage de sensibilisation.

Le visage d'Abubakarr Bangura, un pêcheur sierra-léonais, cache des émotions contradictoires. Une certaine détermination dissimule sa frustration, mais ne révèle pas son histoire. Il lui arrive de passer une semaine en mer sans capturer assez de poissons.

"Ce sont les déchets plastiques", déplore-t-il, balayant de son regard la plage et la mer. "Ils les jettent tous dans la mer. Ils affectent gravement nos bateaux. Lorsqu'ils s'accrochent aux équipements de pêche, nous ne pouvons pas attraper de poisson ; cela nous crée beaucoup de problèmes.

Malgré ces difficultés, Bangura affirme : "La vie doit continuer. J'ai une famille à nourrir, alors je travaille dur tous les jours pour ramener du poisson à manger et à vendre".

Les zones urbaines de la Sierra Leone, y compris la capitale Freetown, sont confrontées à un important problème de déchets plastiques qui s'est étendu à la mer, entraînant des conséquences alarmantes pour la vie marine.

Une promenade sur la plage de Tambakula, une station de pêche populaire dans la communauté Aberdeen de Westend Freetown, donne une image saisissante de l'ampleur du problème.

Ramenés sur le rivage pendant la nuit par la marée, des déchets plastiques divers recouvrent de grandes étendues de la plage. Comme le plastique se retrouve dans la mer par diverses voies, y compris le ruissellement, c'est au tour de l'océan de régurgiter ce contenu nocif.

Subsistance

"Malgré les efforts de l'océan pour évacuer les déchets plastiques toxiques, la vie marine, y compris les poissons, ingère ces poisons. C'est très préoccupant", déclare M. Bangura. Il lance un appel vibrant aux habitants de Tambakula et à l'ensemble de la communauté de Freetown : "Arrêtez de vous débarrasser sans réfléchir des déchets plastiques usagés : "Arrêtez de jeter sans réfléchir le plastique usagé".

Abubakarr Conteh, un autre pêcheur, affirme qu'en dépit d'un investissement substantiel, il n'est pas en mesure de récupérer son investissement en raison du nombre insuffisant de poissons capturés. Il ne tarit pas d'éloges sur le capitaine du port de la région, qu'il crédite d'une sensibilisation constante aux dangers des déchets plastiques rejetés dans la mer et ses environs.

"Le capitaine du port est conscient de l'effet du plastique sur nos filets de pêche, c'est pourquoi il interdit l'élimination des déchets dans les environs. Néanmoins, cela se produit encore dans une certaine mesure", déclare M. Conteh, le visage marqué par la déception.

La Sierra Leone possède quelque 402 kilomètres de côtes sur l'océan Atlantique, et les eaux du pays regorgent de crevettes, de crabes, de homards, de thons et de maquereaux.

La pêche est le principal moyen de subsistance de la majorité des huit millions d'habitants du pays. Elle couvre 80 % des besoins en protéines du pays et emploie - directement et indirectement - quelque 500 000 personnes.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indique que le secteur de la pêche représente 12 % du produit intérieur brut du pays.

En outre, selon la Sierra Leone Investment and Export Promotion Agency, citant des études publiées dans Seafood Global Market Report 2021 Research and Markets et Sierra Leone's Agenda for Prosperity 2013, la demande intérieure annuelle de poisson s'élève à 300 millions de dollars.

Le marché du poisson du pays a un énorme potentiel, les projections montrant qu'il pourrait atteindre 137,7 milliards de dollars d'ici 2027.

La pollution de l'environnement marin met donc en péril cette importante source alimentaire et ce secteur économique. L'Institut de biologie marine et d'océanographie de l'Université de Sierra Leone a été créé pour contribuer à la recherche marine. Il a été étroitement associé aux études écologiques. Cependant, des contraintes logistiques et financières ont entravé les progrès de la recherche marine dans la région.

D'où vient le plastique ?

Selon un rapport national de 2019 intitulé Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean, la Sierra Leone est un importateur net de plastique. Au cours de cette seule année, neuf millions de kilogrammes de plastique sont entrés dans le pays en tant qu'importations.

Le Ghana, principal fournisseur de la Sierra Leone, a expédié environ 92 % de ses besoins en plastique.

En 2018, les importations de plastique de la Sierra Leone en provenance du Ghana s'élevaient à un peu plus de 283 000 dollars, selon la base de données Comtrade des Nations Unies qui regroupe des statistiques commerciales mondiales annuelles et mensuelles détaillées par produit et par partenaire commercial à l'usage des gouvernements.

Au niveau national, le pays dispose d'un petit secteur de fabrication de plastique qui produit environ 8 750 tonnes métriques de produits en plastique par an.

L'Office national du tourisme du pays, le Conseil municipal de Freetown et plusieurs parties prenantes ont uni leurs forces pour lutter contre la menace du plastique. Leur objectif premier est de collecter et d'éliminer correctement les déchets.

D'autres efforts ont été consacrés à la surveillance des plages.

Des groupes comme Ocean Forum - une association de plusieurs groupes d'intérêt - des organisations non gouvernementales, des universités et diverses entreprises aident à nettoyer l'océan et les côtes en appliquant divers modèles commerciaux qui éliminent le plastique de l'océan et le recyclent en nouveaux produits.

En raison de l'absence d'un secteur formel de recyclage du plastique, le secteur informel est principalement responsable de la récupération des déchets plastiques. Le ministère de la santé et de l'assainissement de la Sierra Leone, par l'intermédiaire de sa direction de l'environnement, de la santé et de l'assainissement, est responsable de la gestion des déchets municipaux.

Le gouvernement sierra-léonais n'a pas encore introduit de loi traitant spécifiquement des déchets municipaux. Il a toutefois créé la Stratégie nationale de santé environnementale et d'assainissement, qui met en avant les actions et activités proposées pour améliorer la gestion des déchets dans le pays, y compris des plans détaillés pour promouvoir la réutilisation et le recyclage.

S'informer

Mosreen Favour Kargbo, militante écologiste, souligne que les déchets plastiques peuvent être recyclés pour une meilleure utilisation, mais que le manque d'information et de sensibilisation est à l'origine des difficultés rencontrées dans la lutte contre la menace du plastique.

Elle observe que si le taux d'utilisation du plastique est élevé en Sierra Leone, la compréhension des dangers qu'il représente en tant que déchet est assez faible, et que les efforts de recyclage et de réutilisation des plastiques sont négligeables ou inexistants.

Mme Kargbo déplore également le laxisme dans l'application de divers protocoles et conventions internationaux qui favorisent la conservation de la biodiversité et la protection des espèces.

La Sierra Leone est partie à plusieurs accords environnementaux, notamment sur la diversité biologique et l'Accord de Paris sur le changement climatique.

Le pays est également signataire de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

Pays agraire, la Sierra Leone est confrontée à une menace environnementale supplémentaire : les pesticides utilisés dans les exploitations agricoles se retrouvent dans l'océan par le biais du ruissellement.

La loi sur la protection de l'environnement de 2008, amendée en 2010, oriente les efforts de protection et de conservation de l'environnement.

Néanmoins, selon Mme Kargbo, il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser la population aux dangers des déchets plastiques.

"Les gens doivent être correctement informés", dit-elle. "Il faut leur faire prendre conscience des dangers que les comportements imprudents font peser sur l'environnement si l'on veut qu'ils deviennent des agents de transformation."

Eric Kawa est un journaliste polyglotte et un animateur radio basé à Freetown, en Sierra Leone.