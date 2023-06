Afrique de l'Ouest: Journée africaine des frontières 2023 - Des séances de consultations gratuites et de dépistage volontaire de maladies chroniques à Laléraba

À la faveur de la célébration de la Journée africaine des frontières, la Commission nationale des Frontières de Côte d'Ivoire (CnfciI) a initié des séances de consultations gratuites et de dépistage volontaire de maladies chroniques cardiovasculaires au profit des populations frontalières de Laléraba (Ouangolodougou), le jeudi 08 juin 2023. Rapportent les services du Cnfci

Accompagnés de nombreuses autorités administratives et préfectorales venues de la région du Tchologo (Côte d'Ivoire) et de la région des Cascades (Burkina Faso), le secrétaire exécutif de la Cnfci, Diakalidia Konaté, et son homologue burkinabè, Salimata Dabal, Secrétaire permanente de la Commission nationale des Frontières du Burkina Faso, ont visité les différents stands de consultations et de dépistage. Là-bas, des médecins nutritionniste, généraliste et ophtalmologue et des infirmiers et des sages-femmes procédaient, entre autres, à des consultations prénatale, ophtalmologique, nutritionniste infantile, de diabétologique, de tension artérielle... et donnaient des soins pour des cas simples, des médicaments génériques, des médicaments antidiarrhéiques pour enfants, des hypotenseurs, etc.

« Ces consultations gratuites ont été organisées pour mettre à nu quelques pathologies fréquentes dans ces zones du Nord et y apporter des solutions. Les médecins sont là pour nous accompagner », a indiqué Diakalidia Konaté.

L’initiative est saluée par les populations Car, elle permet aux populations de ces zones éloignées de bénéficier de prestations gratuites.

Selon Dr Kouamé Konan Joël, nutritionniste, ces consultations et dépistages portent également sur des cas d'infection respiratoire, de paludisme, de prise de tension, de glycémie, de taille et de poids : « Des recommandations nutritionnelles sont faites par rapport au défaut nutritionnel. Par exemple, la pâte d'anacarde peut aider à régler en six semaines la question de nutrition des enfants âgés de 0 à 5 ans. Le lait d'anacarde peut aider à baisser la tension artérielle. L'anacarde contient beaucoup de vitamines A. Nous conseillons la consommation de ses dérivés à nos parents du Nord, car la malnutrition est à la base de la sciatique, des problèmes de vue etc. »

Bamba Moussa