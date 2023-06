Maroc: 'Amazing Gabon', un beau livre photographie à la rencontre des multiples facettes de la biodiversité du pays

Rabat — Le beau livre photographie "Amazing Gabon", fruit de la 1ère édition du concours national de la photographie au Gabon, est une invitation à la rencontre des multiples facettes de la biodiversité des différentes régions du pays.

Cet ouvrage, qui célèbre la richesse de la faune et la flore gabonaises, est un voyage visuel étonnant vers les merveilles de la nature. Il jette la lumière, à travers de superbes photographies, sur les diverses espèces animales qui vivent en harmonie avec l'environnement, les plantes rares et exotiques ainsi que les réserves naturelles et paysages paradisiaques du Gabon.

Préfacé par le président de la République Gabonaise, Ali Bongo Ondimba, cet hommage à la biodiversité présente une cinquantaine de photographies riches en couleurs, qui ont été retenues par le jury de la première édition du concours, offrant ainsi aux lecteurs un véritable spectacle de la nature d'une beauté époustouflante.

"Le livre ainsi que le concours national de la photographie offrent une occasion idoine pour sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement, tout en mettant en avant la richesse incommensurable de notre pays", a souligné le directeur du concours, Steed Rey, dans un entretien à la MAP en marge de sa participation au 28è Salon international de l'édition et du livre à Rabat (SIEL).

"Ce concours vient également accompagner les politiques et les plus hautes autorités, dans leurs programmes en matière de protection de l'environnement et de sensibilisation aux changements climatiques", a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il permettra, en outre, d'avoir une base photographique importante du pays.

Ce passionné de la nature a indiqué que la première édition du concours a connu un très grand engouement de la part des photographes, expliquant que "nous avons reçu 400 photos de la part de plus de 140 candidats".

"A travers le regard de ces photographes, on a pu admirer la richesse et la grande beauté dont regorge la faune et la flore du Gabon", a ajouté M. Rey, également ancien conseiller du président de la République du Gabon, appelant les amoureux de la nature, amateurs et professionnels, à s'inscrire massivement aux prochaines éditions.

Il a fait savoir que l'exposition de photographies "Amazing Gabon" se tiendra cette année à Paris, Monaco et Lisbonne.

Évoquant sa participation au SIEL, il a exprimé sa joie et fierté de prendre part à cet événement de grande envergure qui propose, chaque jour, une panoplie de rencontres, d'échanges et d'activités à même de répondre aux attentes d'un public large et varié, exprimant par la même occasion son souhait de pouvoir participer à ce salon très énergétique lors des prochaines éditions.

M. Rey s'est également réjoui de la grande représentation africaine au SIEL, expliquant que la présence de plusieurs pays africains à ce rendez-vous littéraire, crée des synergies qui font que tous ces pays émergent par leurs cultures, leurs ouvrages et publications.

Natif de Libreville, Steed Rey a créé la plateforme de promotion touristique "Amazing Gabon", en vue de promouvoir la destination du pays. Convaincu que le Gabon regorge d'un potentiel extraordinaire, il entend à travers l'initiative du concours international de photographie exposer aux yeux du monde la richesse de la biodiversité de ce magnifique pays.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIEL est une occasion d'encourager à la lecture, à travers des initiatives culturelles, intellectuelles, artistiques et pédagogiques dans les domaines de la littérature et de la création, ou en attirant des maisons d'édition de différents pays offrant au lecteur marocain un éventail culturel riche qui comprend des titres littéraires, scientifiques, religieux et historiques divers et abordables.