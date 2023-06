Algérie: Plusieurs projets lancés pour la prise en charge des artistes et la promotion du cinéma

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé jeudi à Alger, lors de la cérémonie de distinction des lauréats de la 17e édition du Prix du président de la République "Ali Maachi" pour jeunes créateurs, le lancement par le ministère de "plusieurs projets liés à la prise en charge sanitaire et sociale des artistes", et "d'autres projets ayant trait à l'investissement dans le cinéma, à la conservation et à la numérisation des archives cinématographiques".

Lors d'une cérémonie de remise des prix organisée au Centre international de conférences "Abdellatif Rahal" (Alger) à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste, et dont l'ouverture a été présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du Gouvernement et de la famille artistique, Mme Mouloudji a annoncé "le lancement du projet de réalisation d'un centre médico-social au profit des artistes".

Elle a, également, précisé que l'avant-projet des statuts liés à l'artiste en phase de finalisation (couronnement des efforts de la famille artistique), intervient dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements du président de la République en matière de "valorisation du métier d'artiste et de tous les acteurs dans le domaine de la culture, et de promotion de leur rôle social et de leur statut juridique".

Mme Mouloudji a indiqué que les réalisations enregistrées à la faveur du grand intérêt et de la vision clairvoyante du président de la République ont été constatées dans plusieurs autres projets dont la création du Lycée national des arts "Ali Maachi" et le lancement du baccalauréat dans la spécialité des arts du cinéma, de l'audiovisuel, du théâtre, de la musique et des arts plastiques, en sus de la décision de généraliser l'expérience du lycée des arts au niveau régional, et cela dénote "le grand intérêt du président de la République à la jeunesse et aux jeunes créatifs".

Les arts visuels et le cinéma en particulier "ont bénéficié de l'attention particulière du président de la République, en témoigne la publication du décret exécutif relatif à la création de l'institut national supérieur du cinéma".

Les services du ministère de la Culture et des Arts procèdent actuellement à l'aménagement de la ville de production cinématographique à Tinerkouk (Timimoun) suivant les normes internationales en vue de l'exploiter dans le tournage des films cinématographiques, a relevé la ministre qui a annoncé le lancement cette année du projet de création du Centre national des archives cinématographiques et leur numérisation en vue de préserver la mémoire cinématographique.

Quant à l'incitation à l'investissement dans le domaine cinématographique, "il a été procédé à la délivrance du cahier des charges pour l'exploitation des salles de cinéma par les particuliers, en sus de l'accompagnement et du soutien d'autres investisseurs dans la réalisation de complexes cinématographiques et l'élaboration d'une cartographie nationale d'investissement dans les industries culturelles et innovantes".