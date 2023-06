Tunisie: Candidatures ouvertes aux JCC 2023 prévues dans une édition exceptionnelle

TUNIS — L'appel à films est ouvert pour participer aux différentes sections des Journées des Cinématographiques de Carthage (JCC) prévues du 28 octobre au 4 novembre 2023 dans "une édition exceptionnelle".

Selon un communiqué publié jeudi dans l'après-midi sur le site du festival, un calendrier bien précis pour les différentes compétitions et sections compétitives et non compétitives a été fixé par le comité d'organisation. Cet appel se poursuivra jusqu'au 31 août et s'adresse aux cinéastes du monde entier.

La date limite pour participer à la compétition officielle, à l'exception de Ciné Promesse, est fixée au 15 août prochain. Les films candidats à la section Carthage Pro et les sections hors compétition auront jusqu'au 31 août pour envoyer leurs dossiers.

Les professionnels du film sont invités à inscrire leurs films sur le site officiel des JCC : www.jcctunisie.org

La compétition officielle est exclusivement dédiée aux cinéastes arabes et africains qui peuvent présenter leurs candidatures dans les différentes sections compétitives. Elle comprend des longs et courts métrages de fiction, d'animation et documentaires, en plus de la section Ciné Promesse qui est réservée aux films d'école africains et arabes.

La section Carthage Pro soutient les projets de films à travers avec ses ateliers Chabaka, Takmil, Carthage Talks et Meet The Talents.

//Règlement des JCC 2023//

Selon le règlement de cette édition 2023, le programme officiel comprend les sections suivantes compétition officielle (dont une compétition pour films de fiction et d'animation et une autre pour les documentaire), une section exceptionnelle 2023 consacrée à la célébration de l'année du centenaire du cinéma tunisien (décembre 1922_décembre 2023) qui sera conçue par la Cinémathèque tunisienne.

Ouverte à l'occasion du centenaire, la section Horizons du cinéma tunisien est ouverte aux longs métrages Tunisiens sélectionnés officiellement par le festival et ne faisant pas partie de la première compétition officielle.

La section Carthage Ciné Promesse a pour objectif de présenter des films d'étudiants africains et Arabes d'écoles de Cinéma ( fiction , animation ou documentaire ) d'une durée maximum de trente (30) minutes.

Les J.C.C sont placées sous l'égide du ministère des Affaires Culturelles. Ce dernier a récemment désigné un nouveau Comité d'organisation réunissant cinq membres du secteur du 7e art à la tête de l'édition exceptionnelle 2023.

Le grand cinéaste Farid Boughdir a été nommé Président d'honneur. Il aura pour mission de définir les orientations générales du festival et en assurer l'organisation par le biais du comité d'organisation.

Lamia Guiga qui assurera la Direction artistique sera chargée de la Compétition officielle alors que Mohamed Chalouf sera chargé de la manifestation "Centenaire du Cinéma tunisien". Les trois autres membres sont Mohamed Dammak, Coordinateur général, Imen Abdelli, Secrétaire générale, et Imed Dabbour, chargé des Relations extérieures.

Début mai, le Centre national du Cinéma et de l'Image (CNCI) a annoncé que les JCC seront «organisées du 28 octobre au 4 novembre 2023 dans une édition exceptionnelle». Cette date a été choisie en concertation avec le ministère des Affaires Culturelles et la commission consultative mixte, -réunissant le ministère, le CNCI et les professionnels du secteur du cinéma.

La majeure partie de la programmation sera dédié au cinéma tunisien qui célèbre cette année le centenaire de sa naissance. Cette édition spéciale sera réservée au cinéma tunisien conformément aux principes fondamentaux instaurés par Tahar Cheriaa.

Les organisateurs veulent repenser le format du festival et ses mécanismes de fonctionnement. Le but étant de permettre à la fois de renouer avec l'esprit des JCC, un festival qui prône le cinéma arabo-africain.

Depuis leur création en 1966, les JCC oeuvrent à offrir une visibilité pour les films africains et arabes, avec une ouverture récente sur les cinémas du monde. L'article 1 du règlement des JCC 2023, présente "une manifestation annuelle dont la vocation fondatrice est de présenter des films au grand public et d'organiser des rencontres entre public, auteurs, réalisateurs, producteurs, distributeurs, techniciens, interprètes et tous les intervenants dans le domaine cinématographique. L'objectif principal de ces journées est la mise en valeur et la promotion des cinématographies africaines et arabes".

Depuis sa 25ème édition organisée du 29 novembre au 6 décembre 2014, le festival est devenu une manifestation cinématographique annuelle. Avant cette date, les JCC se tenaient tous les deux ans en alternance avec le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) organisé au mois de février.