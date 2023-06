Afrique du Nord: Simplification des procédures de voyages - Ottawa souligne l'importance attachée à sa 'relation croissante' avec le Maroc

Ottawa — Le Canada "attache de l'importance à sa relation croissante" avec le Maroc, a affirmé le ministère canadien de l'Immigration, en relevant l'effet positif de la simplification des procédures de voyages sur les échanges humains, culturels et commerciaux entre les deux pays.

Le Canada est "heureux" d'annoncer l'ajout du Maroc au programme d'autorisation de voyage électronique (AVE), a indiqué le ministère dans une déclaration à la MAP.

Cette décision est de nature à "faciliter les voyages, le tourisme et les activités commerciales internationales entre nos pays ainsi que le renforcement des liens interpersonnels et culturels", a ajouté la même source.

"Il y a une diaspora marocaine bien établie au Canada, et nous reconnaissons l'importance d'élargir et de simplifier l'accès aux voyages entre nos pays", a indiqué le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Le Canada a annoncé, mardi, l'ajout de 13 pays, dont le Maroc, à son programme AVE. Les citoyens marocains qui ont obtenu un visa canadien au cours des 10 dernières années ou qui détiennent actuellement un visa de non-immigrant valide des États-Unis peuvent désormais présenter une demande d'AVE, au lieu d'un visa, lorsqu'ils voyagent à destination du Canada par voie aérienne.

La mise en place du transport aérien sans visa permettra à des milliers de voyageurs du Maroc de visiter le Canada de façon plus rapide, facile et abordable pour une période allant jusqu'à six mois, que ce soit pour les affaires ou pour les loisirs, a noté le ministère.

"Cette décision s'ajoute à nos mesures de mobilité existantes pour le Maroc, comme le Volet direct pour les études, qui offre un traitement accéléré des demandes de permis d'études pour ceux qui demandent à étudier au Canada", a rappelé le ministère.

Au cours des 10 dernières années, le Canada a délivré 110.257 visas de résident temporaire aux citoyens marocains, a noté la même source, ajoutant que ces personnes, ainsi que les titulaires actuels d'un visa de non-immigrant des États-Unis, peuvent maintenant être autorisées à voyager sans visa.

"En permettant à un plus grand nombre de visiteurs de demander une AVE au lieu d'un visa détournera des milliers de demandes de la charge de travail du Canada en matière de visas, nous pourrons traiter les demandes de visa plus efficacement, ce qui profitera ainsi à tous les demandeurs de visa", a souligné le ministère.

L'AVE est un document de voyage électronique dont la plupart des voyageurs dispensés de l'obligation de visa ont besoin pour venir au Canada ou transiter par le pays nord-américain par voie aérienne.