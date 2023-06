Algérie: Le rôle de la presse nationale dans la lutte contre les attaques des médias étrangers thème d'un séminaire à Khenchela

KHENCHELA — L'Université Abbas Laghrour de Khenchela a abrité un séminaire national sur "le rôle de la presse nationale et de ses acteurs dans la lutte contre les attaques des médias étrangers", au cours duquel des professionnels des médias et des experts ont débattu des moyens de contrer ces attaques.

Les participants à cette rencontre, organisée par l'Union nationale des journalistes et médias algériens, en coordination avec l'université de Khenchela, ont recommandé "le renforcement de la cybersécurité, l'élaboration d'un programme de travail pour les différents médias nationaux et la formation de journalistes spécialisés afin de participer à la lutte contre les attaques selon des plans d'action bien définis".

Le journaliste Hafid Derradji avait auparavant souligné, dans son intervention, "la nécessité d'intensifier les efforts de tous les acteurs de la scène nationale pour défendre l'Algérie contre les attaques qui la visent". "Il faut s'opposer fermement à quiconque voudrait nuire à un pays pour la liberté duquel un million et un demi-million de martyrs ont consenti le sacrifice suprême", a-t-il martelé.

Walid Hamdadou, de la chaîne électronique "DZ News", a souligné, quant à lui, "la nécessité de développer la spécialité "médias proactifs" dans les différents instituts et facultés des sciences de l'information et de la communication

De son côté, Mokhtar Said Mediouni, expert en politique et dans les questions de sécurité, a fait part du "danger pour la sécurité nationale représenté par certaines organisations non gouvernementales qui tentent constamment de perturber l'unité de l'Algérie tout en fermant les yeux sur les violations commises dans de nombreux pays du monde".

Le wali de Khenchela, Youcef Mahiout, présidant l'ouverture de la rencontre, avait souligné, pour sa part, "l'importance de cette rencontre scientifique, dans un contexte d'attaques médiatiques hostiles et trompeuses contre l'Algérie", avant d'appeler tous les médias nationaux à se mobiliser pour "faire face aux rumeurs et aux mensonges que certaines parties et certains pays cherchent à propager".