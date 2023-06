Madagascar: Un petit guide pour permettre aux citoyens de mieux comprendre la loi de finances

À Madagascar, les citoyens disposent désormais d'un petit guide explicatif de ce que contient la loi de finances du pays. Objectif affiché du ministère de l'Economie et des finances : offrir des clés de lecture d'un texte réputé pour les non-initiés. Explications.

Plus de transparence et plus de redevabilité, aussi. À Madagascar, le ministère de l'Economie et des finances vient de publier un guide de lecture de la loi de finances pour permettre à chaque citoyen de mieux comprendre et mieux utiliser ce document-phare de plus d'un millier de pages, chargé chaque année de déterminer le montant, l'affectation des ressources et les charges de l'État.

Ce petit guide - en français uniquement, pour le moment - a pour objectif d'offrir les clés de lecture d'un texte réputé ardu / complexe pour les non-initiés et permettre ainsi de favoriser l'implication du plus grand nombre à la vie de la nation.

« Notre volonté est de permettre aux citoyens de comprendre la loi de finances »

Exemple : vous marchez sur le trottoir et vous croisez un groupe d'écoliers dont les tabliers semblent très élimés. Vous vous demandez alors si l'État malagasy a prévu dans sa loi de finances 2023, de les leur remplacer. Comment le savoir ?

La directrice du Budget, Finaritra Rajonson, explique : « Vous me dites "tabliers", donc tout de suite on a en tête qu'il s'agit d'une activité du ministère de l'Education nationale. On sait également que c'est une dépense d'investissement et non pas de fonctionnement de ce ministère-là. Donc grâce au guide, on sait tout de suite que les dépenses détaillées ministère par ministère se trouvent dans le Tome 2. Et dans le Tome 2, les dépenses dites « d'investissement public », se situent dans l'Annexe 9. Donc on consulte la loi de finances, Tome 2, Annexe 9 et là, hop, je tombe sur la ligne "tabliers". »

Finaritra Rajonson poursuit : « Problème : à côté de la ligne "tabliers", il y a une succession de codes et de chiffres que je ne comprends pas. C'est écrit 10-M81-P16A. Mince, qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, là, je prends à nouveau le guide, et grâce à lui, je peux déchiffrer chacun de ces codes-là. Je sais que "10" égale "Ressources propres de l'État". "M81"signifie "ministère de l'Éducation nationale", et "P16" correspond au service en charge de l'achat de ces tabliers. Et donc, sur cette ligne, on peut voir le montant dédié à l'achat de ces tabliers. »

Cet outil devrait permettre de lever le voile sur beaucoup d'interrogations et de préoccupations citoyennes. Finaritra Rajonson conclut : « Nous, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, on a pris conscience qu'il est nécessaire que les citoyens puissent avoir accès aux informations exactes contenues dans la loi de finances originale. Ce guide donne particulièrement les indications, les techniques pour la lire et la déchiffrer. Donc, notre volonté, c'est de permettre aux citoyens de comprendre son contenu, leur permettre de s'informer sur les données qui les intéressent. Et qu'ils puissent réagir de façon pertinente et constructive face à cette loi. »

Le guide devrait aussi faciliter la tâche aux Parlementaires, amenés à voter et à suivre l'exécution du budget. Les organisations de la société civile ont applaudi cette initiative.