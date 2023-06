Afrique: L'Algérie au Conseil de sécurité - Une victoire pour l'Afrique, le monde arabe et la paix

ALGER — L'élection de l'Algérie en tant que membre non-permanent au Conseil de sécurité des Nations unies est à la fois une victoire pour la diplomatie algérienne, pour l'Afrique, le monde arabe et tous les pays en quête d'autodétermination et de paix dans le monde, a soutenu, jeudi, l'expert en géopolitique Arslan Chikhaoui.

"C'est est une victoire pour la diplomatie algérienne en ce sens qu'elle va permettre à l'Algérie de mieux défendre ses positions, qui s'inspirent de la résolution 1514 de l'ONU et des principes du non-alignement à l'international, dans un monde en pleine reconfiguration géopolitique et évolution multipolaire", a indiqué Dr Chikhaoui dans une déclaration à l'APS.

A ce sujet, il précise que l'Algérie, "qui a assez d'expérience en termes de médiation internationale et de résolution des conflits", saisira sans doute cette "énorme opportunité pour booster et faire avancer la médiation internationale concernant la résolution des conflits et crises d'intensité variable dans la région MENA et le Sahel, et pourquoi pas en Europe centrale, en Asie pacifique et sur le continent africain".

Selon M. Chikhaoui, le rôle de l'Algérie, qui siègera au cours du mandat 2024-2025 aux côtés des membres les plus influents du Conseil de sécurité qui encadrent le façonnage de la nouvelle cartographie géopolitique du monde, sera déterminant, "compte tenu des leviers dont elle dispose sur les dossiers cruciaux comme ceux par exemple de la Palestine, du Sahara occidental, de la Libye, du Mali, du Soudan et du Yémen".

L'Algérie a déjà prouvé par le passé, note l'expert en géopolitique, "son rôle clé en termes de médiation dans la résolution des conflits les plus complexes", citant à titre d'exemples le conflit Iran-Irak et la crise des otages qui a opposé l'Iran et les Etats-Unis.