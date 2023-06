Ile Maurice: Budget 2023-2024 - Les constructeurs de la NSDL exemptés de taxes

Après avoir été choisis sans appel d'offres, obtenu une avance de 25 % au lieu de 10 % et ce probablement sans garantie bancaire, les 14 entrepreneurs (voir la liste ci-dessous) sont gâtés par le Budget: ils ne paieront pas de TVA, de droits de douane et droit d'accise sur presque tous les produits y compris les matériaux de construction et même les services de consultants.

La première question qui vient à l'esprit : à combien se monteront ces exemptions dont sera privé le fisc et dont jouiront les constructeurs ? Nous avons demandé à la New Social Living Development Ltd (NSLD) de nous faire parvenir le coût par maison tel que calculé par son Quantity Surveyor avec les détails de même que l'estimation de l'économie réalisée par ces 14 constructeurs à la suite des exemptions de ces taxes comme prévu dans le Budget. En attendant la réponse, nous nous sommes tournés vers un Quantity Surveyor qui a estimé cette économie à au moins Rs 2 milliards. Mais ce chiffre reste à confirmer.

En retour de cette générosité, la NSLD obtiendra-t-elle des constructeurs une réduction du prix de Rs 2,7 millions (M) par maison construite ? Et le bénéficiaire du logement, paiera-t-il moins à la NSLD? Rien n'est moins sûr. Selon une source au gouvernement, le montant de Rs 2,7 M par unité a été calculé à partir du prix de Rs 2,3 M pour les logements construits à Wooton, Curepipe, plus 30 % représentant l'inflation, ce qui revient à environ Rs 3 M. Et d'ajouter que les constructeurs choisis ont exprimé leur mécontentement quant au prix «imposé» de Rs 2,7 M. «C'est pour cela que le gouvernement a décidé de leur accorder ces exemptions.»