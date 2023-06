Ile Maurice: Coût de la vie - L'inflation baisse légèrement à 10,6 % en mai

Alors qu'économistes et spécialistes de la finance ont qualifié le quatrième Budget de Renganaden Padayachy de «Budget inflationniste» et qu'ils s'étonnent de l'absence de projection de cet important indicateur économique, voilà que Statistics Mauritius (SM) vient dévoiler le chiffre pour le mois de mai. Ainsi, l'inflation globale (headline) se montait à 10,6 %, légèrement inférieure au 10,9 % d'avril 2023. Quant à celle en glissement annuel (year-on-year) elle était de 7,9 % contre 8,3 % en avril dernier.

L'inflation globale, utilisée par la Banque de Maurice pour effectuer ses projections, est toujours à deux chiffres. L'année dernière elle était de 7,7 % pour la même période. L'inflation en glissement annuel s'élevait, de son côté, à 10,7 % en mai 2022. SM précise dans la foulée que l'indice de prix à la consommation a connu une légère hausse de 0,2 % passant de 131,2 en mai contre 131 points en avril. Les statisticiens de cette institution attribuent cette hausse du Consumer Price Index aux augmentations des indices de prix intervenues au niveau des principaux articles constituant le panier ménager. On y relève l'alimentation/boissons non-alcoolisées (+0,3 %) et le tabac et boissons alcoolisées (+0,3 %.).

Les économistes s'inquiètent que l'inflation globale reste à deux chiffres depuis cinq mois consécutifs. Or, la Banque de Maurice s'est livrée depuis janvier de l'année dernière à une normalisation de sa politique monétaire en augmentant le taux directeur continuellement, une hausse de 143 % depuis le début de 2022, pour combattre l'inflation.

La prochaine réunion du Monetary Policy Committee, le 15 juin, permettra d'analyser l'impact du nouveau cadre de sa politique, introduit en janvier 2023, sur les taux d'intérêts et de l'inflation pour décider sur une éventuelle hausse ou statu quo du Key rate. Et l'économiste Eric Ng de s'interroger si l'objectif du gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, de ramener l'inflation à 6 % cette année et de 5 % l'année prochaine sera atteint.