Togo: Les Sports nautiques prennent le pouvoir à travers un championnat

Lancée le 07 Juin dernier à Aného, la 1ère édition du championnat, une initiative de la mairie de la commune des Lacs 1 en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, se déroulera les mercredis avec une apothéose prévue pour Septembre prochain.

D'après des informations rapportées par nos confrères de l'Agence Togolaise de Presse (ATOP), l'objectif est de promouvoir les activités nautiques comme facteur de réduction des inégalités et la cohésion sociale dans la commune. Le championnat vise à valoriser les eaux en tant que ressources naturelles à travers la course à pirogue, à promouvoir le talent des jeunes ainsi que l'ensemble de la population de la commune. Il s'agit de mobiliser la jeunesse, la population et la communauté autour du Lac.

Dans les détails, six équipes réparties en deux poules se sont engagées dans cette compétition. Il s'agit de Badji, Degbenou 1 et 2, Payimé, Djossi et Togbé-Condji.

Dans son mot de lancement de la compétition, le secrétaire général de la préfecture des Lacs, Lawson Latévi Agbo a rappelé les bienfaits du sport sur la santé ainsi que pour la promotion de l'inclusion sociale. « Les activités sportives contribuent à la croissance économique et à l'épanouissement du citoyen », a-t-il dit aux compétiteurs, invités à plus de fair-play.

Le conseiller, Lawson Kpékui Laté, dans même optique que le SG de la préfecture, a soutenu que ce projet veut faire de la promotion de la pratique des sports nautiques, réconcilier les populations d'Aného et de Glidji avec leur environnement naturel et surtout de renforcer les relations sociales.

Une course d'exhibition est venue clore la cérémonie de lancement officiel de ce championnat de course de pirogue.