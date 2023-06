Maroc: Nordin Amrabat révèle qu'il a failli rejoindre Ronaldo à Al-Nassr

L'international marocain Nordin Amrabat révèle que l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr l'a contactée pour qu'il rejoigne l'effectif.

Le joueur a 36 ans et est en fin de contrat cet été avec l'AEK Athènes en Grèce. La star marocaine a des prétendants aux Pays-Bas où il est né et a déjà évolué. « Je joue à l'étranger depuis douze ans et demi maintenant. Il est donc temps de revenir aux Pays-Bas. Où quelque chose de gentil devrait arriver.

Je me suis entretenu avec deux clubs et deux autres clubs m'ont appelé. Alors, je m'assois avec chaque partie. J'aime aussi entendre le plan. J'attendrai mes options. L'intention est que ce soit un club de la rangée de gauche, mais la rangée de droite pourrait également être faite », a déclaré Nordin Amrabat selon VI.

Récent champion de Grèce avec son équipe où il évolue depuis 2021, Nordin Amrabat a été contacté par son ancien club d'Al-Nassr pour aider la superstar mondial Cristiano Ronaldo à marquer plus de buts. « En janvier, par exemple, j'ai pu me rendre à Al Nassr. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient toujours des ailiers pour Cristiano Ronaldo et ils sont venus me voir. »