Algérie: Djazagro - Des opérateurs se lancent dans la production des équipements de l'industrie agroalimentaire

ALGER — Le salon professionnel de la production agroalimentaire "DJAZAGRO" dont les travaux ont été clôturés jeudi à Alger, a vu une forte participation d'opérateurs économiques locaux qui ont réussi à relever le défi et se sont lancés dans la production d'équipements destinés à l'industrie agroalimentaire à des prix concurrentiels, et avec des normes internationales.

Plusieurs opérateurs participant au Salon ont indiqué à l'APS qu'ils fabriquent des "machines de l'industrie agroalimentaire 100% algériennes", à des prix abordables, mettant en avant leurs expériences en matière de création d'usines s'appuyant exclusivement sur des matières premières et une main oeuvre locales.

A ce propos, le directeur de ventes de SUNPACK, spécialisée dans la fabrication des différentes machines de l'industrie agroalimentaire, Khaled El-Wafi, a indiqué que la société oeuvrait depuis 2010 au développement de machines fabriquées localement à des prix concurrentiels, adaptés aux besoins du marché national.

De son côté, la compagnie RAMPACK, spécialisée dans la fabrication des machines d'emballage et d'empaquetage, a réussi à développer des appareils de haute qualité à des prix ayant permis d'attirer plusieurs pays africains et asiatiques. Dans ce sens, le DG de cette société a fait savoir que RAMPACK fabriquait une machine pour l'emballage des fruits secs à 68 millions cts alors qu'on l'importait de l'Europe pour 200 millions cts.

Pour sa part, la société RIPI spécialisée dans la fabrication des machines d'extraction des huiles a su couvrir le marché national de ce type d'appareils, selon directeur général, Brahim Touahri, révélant que l'intérêt exprimé récemment par les jeunes à ce domaine ainsi que l'utilisation des huiles dans la production pharmaceutique nous a incité à "assurer la disponibilité des machines à des prix concurrentiels".

L'entreprise "IMERFONT NAPOLEAN", spécialisée dans la fabrication des machines à pâtes par des mains algériennes, mène une nouvelle expérience en se lançant dans la fabrication de machines inspirées des marques italiennes pour "reproduire localement la même qualité des célèbres pâtes italiennes sans avoir à les importer", selon la directrice Aldjiya Imerzokan, qui a fait part de l'ambition de sa société à devenir exportatrice vers l'Afrique.

Dans ce cadre, la responsable Marketing de "Maghreb Emballage", Rania Saleh, a révélé que l'entreprise, pionnière en matière d'emballage et d'impression (depuis 75 ans), tend à fabriquer des produits de haute qualité et à des prix abordables, ajoutant que dans le cadre du développement durable, elle s'est orientée vers la collecte des déchets papier, avec 80.000 tonnes de déchets récupérés chaque année.

La chargée de communication à l'entreprise algérienne "INPACK", qui détient l'exclusivité de la production de sacs sous vide et est accréditée par l'Association algérienne de protection du consommateur, a indiqué que l'entreprise a réussi à produire localement, des sacs importés auparavant à des prix exorbitants. Elle accompagne également des start-up et des petites entreprises. Elle couvre aujourd'hui, a-t-elle dit, 80% du marché national et elle est présente également dans les marchés européens.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Abdelhafid Henni, qui était accompagné du ministre italien de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire et des forêts Francesco Lollobrigida dont le pays est invité d'honneur de cette session, a donné le coup d'envoi de "Djazagro", qui s'est tenu du 5 au 8 juin, au palais des expositions, avec la participation la participation de 600 exposants de 28 pays.