Algérie: Prix 'Ali-Maâchi' pour les jeunes créateurs, les lauréats distingués

ALGER — Les lauréats de la 17e édition du Prix du président de la République "Ali Maâchi" pour les jeunes créateurs ont été distingués, jeudi à Alger, lors d'une cérémonie présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste.

Les prix ont été remis par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, le Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général d'Armée Said Chanegriha, et la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, lors de cette cérémonie organisée au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger).

Les deuxième et troisième prix dans la catégorie du roman ont été remis à Halim Boukelaibat et Rahmat Allah Ourissi, tandis que dans la catégorie Poésie, les prix ont été décernés à Abdelkader El-Arabi et Bouchra Rahali. Dans la catégorie Performances théâtrales, les prix sont revenus à Ouziane Rahmouni et Mokhtar Zaitri.

S'agissant des oeuvres musicales, les prix ont été décernés à Boukerfala Mohamed Oussama et Sabri Azzeddine, tandis que dans la catégorie des arts plastiques, la deuxième place est revenue à Hamdaoui Chahinez et la troisième place à Chefrak Mohamed Yassine.

Par ailleurs, Saddam Hocine Sahraoui et Ammar Gouasmia ont été distingués dans la catégorie de l'écriture théâtrale, et Yacine Bouderbala et Cherif Benmoussa Lahcen Anouar dans la catégorie Danse.

De leur côté, Youcef Bendhina et Khaled Sassi ont été primés dans les deux catégories du cinéma et de l'audiovisuel.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait remis les prix aux premiers lauréats de chaque catégorie du Prix "Ali Maâchi" pour Jeunes créateurs.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du Gouvernement et de personnalités éminentes de la famille artistique et culturelle.

Le jury, présidé par l'universitaire, écrivain et traducteur Mohamed Sari, était composé de romanciers, de poètes, d'académiciens et d'artistes.