Algérie: Adrar - Plus de 90 concurrents à la course de Méharis

ADRAR — Plus de 90 concurrents, issus de différentes régions du Sud du pays, ont pris part à la course des Méharis, initiée jeudi au Ksar Matrioun, commune de Timegtane, 120 km Est d'Adrar.

Organisée en marge de la commémoration du décès du cheikh Sidi Mohamed En-Niya, au Ksar limitrophe d'Ain Belbel, cette course des méharistes a drainé un important public de visiteurs venus assister à cette commémoration et apprécier les diverses activités mises sur pied à cette occasion spirituelle.

Toutes les dispositions d'organisation et nécessaires pour la réussite de manifestation ont été prises à la satisfaction des participants "méharistes" venus des wilayas d'Adrar, Timimoun, El-Méniaâ, Tamanrasset, Ouargla et Ghardaïa, pour se concourir sur un circuit de cinq (5) km depuis les entrées des Ksour de Matrioun et Ain Belbel.

Selon les organisateurs de la commune de Timegtane, cette compétition s'assigne comme objectifs la promotion de l'élevage camelin dans la région et son désenclavement, la promotion des potentialités agricoles et touristiques prometteuses de la région pour l'encouragement de l'investissement, le développement de l'économie locale en vue de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de la population locale.

Le programme de cette manifestation prévoit, ainsi, la mise sur pied de la Kheima (tente) de la poésie populaire avec la participation des aèdes de la région et d'autres wilayas, d'une exposition d'artisanat avec la participation de l'office du parc culturel "Touat-Gourara-Tidikelt d'Adrar, et l'animation de soirées artistiques, dont le genre artistique "Tebal Ain-Belbel".

S'exprimant à l'occasion du coup d'envoi de cette course, en marge de sa visite de travail dans les deux daïras d'Aoulef et Reggane, le wali d'Adrar, Larbi Bahloul, s'est félicité de l'attachement par la population locale à leur legs séculaire, socle de relance culturelle et touristique pour la région.

Le chef de l'exécutif a, lors de la visite du Ksar d'Ain Belbel, souligné que des programmes de développement on été retenus pour le renforcement des infrastructures, le désenclavement de la région par le lancement du projet de modernisation de la route Aoulef-Adrar, sur 70 km, à réceptionner début de l'année prochaine.

M. Bahloul a indiqué que les efforts sont entrepris pour l'octroi d'autres enveloppes au désenclavement des communes d'Akebli et Tit, Et de la daïra d'Aoulef, la réhabilitation du tronçon routier vétuste de la route reliant Reggane à Aoulef, Sud d'Adrar.

Le même responsable a, lors de cette tournée, procédé à la pose de la première pierre d'un projet de réalisation d'un château d'eau d'une capacité de 200 m3 devant alimenter plus de 1.580 âmes du Ksar Ain Belbel, commune de Timegtane, en plus de la mise en service d'une salle polyvalente au Ksar de Matrioun à la satisfaction des jeunes et la femme de la région.