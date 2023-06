Angola: Le MPLA encourage les mesures visant à atténuer la suppression des subventions aux carburants

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a encouragé ce jeudi l'exécutif à prendre des mesures pour l'équilibre macroéconomique et à augmenter les acquis sociaux pour la population, afin de réduire l'impact de la suppression de la subvention sur les prix des carburants.

S'exprimant à l'ouverture de la IIe réunion méthodologique nationale sur le travail du parti MPLA, Luísa Damião a également insisté sur la nécessité d'éliminer les distorsions qui prévalent encore dans le système des prix.

Selon la dirigeante, "lorsque les prix ne reflètent pas objectivement les conditions du marché, l'économie ne peut pas fonctionner efficacement, car ces distorsions font chuter les niveaux d'investissement en dessous de leur potentiel".

La vice-présidente du MPLA a informé que le parti au pouvoir mènerait une campagne pour clarifier les acquis avec le retrait des subventions, pour éviter la désinformation et le "bruit".

La campagne, a-t-elle renchéri, vise à expliquer correctement à la population que davantage d'investissements peuvent être faits dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, la sécurité sociale, le logement et la lutte contre le chômage.

La vice-présidente du MPLA a salué "l'agenda diplomatique fort" du pays, qui a amené dans la capitale angolaise, cette semaine, le Chef de l'Etat égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, et le Premier ministre portugais, António Costa.

Une plus grande empathie envers les gens

A l'occasion, la dirigeante a recommandé la mise en place d'actions qui renforcent l'empathie et l'interaction avec le peuple, qu'elle considère comme le "fondement de l'existence du parti".

Selon Luísa Damião, le MPLA doit se montrer à la hauteur des événements, en mettant en pratique la devise « travailler plus et mieux communiquer ».

Elle a recommandé l'unité, la cohésion et la créativité pour une meilleure interprétation des désirs, en plus de rationaliser les structures du parti.

Devant un public attentif, Luísa Damião a plaidé pour une plus grande capacité d'interprétation des faits et des phénomènes quotidiens, qui favorise l'accès à l'information et à une formation rigoureuse, (...) pour soutenir le processus de gestion du travail du parti et de prise de décisions politiques plus cohérentes.

La vice-présidente du MPLA a déclaré que les leçons apprises nous encouragent à bien planifier et définir des modes d'action viables.

La 2e rencontre méthodologique nationale sur le travail du parti MPLA, qui s'achève samedi, réunit environ 540 militants et dirigeants des 18 provinces, membres du Bureau politique, du Comité central et du groupe parlementaire du MPLA.

Durant les trois jours, des thèmes tels que l'approfondissement de la démocratie et de la discipline interne, l'unité et la loyauté envers le leader et l'engagement du parti MPLA envers le peuple.

L'ordre du jour comprend des sujets tels que l'organisation et l'insertion dans la société, l'information et la publicité, l'administration et les finances, la politique du personnel, les questions politiques et électorales, la réforme de l'État, l'administration publique et les municipalités, la pertinence de la démocratie participative, ainsi que la société civile.