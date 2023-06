Angola: Le Gouvernement défend l'équilibre entre exploration et conservation des océans

Luanda — La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen Neto, a défendu, ce jeudi, à Luanda, une approche multiple et inclusive, afin d'établir des équilibres entre l'exploration et la conservation des mers et des océans.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier sur la mise en oeuvre du Plan d'aménagement de l'espace marin, elle a souligné l'importance de penser sous l'angle de la qualité d'action de chacun des domaines, agissant avec les normes de sauvegarde environnementale.

Selon la ministre, le partage des connaissances sur la mer devient fondamental pour l'élaboration de stratégies communes, capables d'assurer la protection des ressources océaniques, et appelle les États à définir en permanence des solutions de gouvernance mondiale, garantissant une économie bleue durable.

Carmen Neto a souligné que le Plan d'aménagement de l'espace marin détermine que la zone est un espace productif, sain, préservé, sûr et sans conflit, géré de manière intégrée et durable.

La ministre comprend que l'identification des aires marines protégées est l'une des principales stratégies de conservation de la biodiversité marine en Angola, et le plan permettra au pays d'atteindre, de la meilleure façon, l'objectif de 30% pour la préservation de la biodiversité marine.

La responsable indique que le secteur travaille à l'élaboration du manuel de gestion pour garantir une mise en oeuvre efficace et cohérente du plan.

D'autre part, elle a considéré que l'engagement envers le tourisme écologique était fondamental, car il s'agit d'une activité économique importante pour la conservation de la biodiversité marine et pour la promotion du développement socio-économique durable en Angola.

Le Décret présidentiel nº 88/23, du 30 mars, qui approuve le Plan d'aménagement de l'espace marin (POEM, sigle en portugais), apportera une plus grande contribution au développement social et économique du pays dans les années à venir.

Le POEM définit une série d'objectifs liés à la gestion, la conservation, le partage des avantages, la recherche scientifique, l'engagement des parties prenantes, la sensibilisation et la surveillance des ressources marines.

La première phase de son exécution, établie en trois ans, portera sur les instruments juridiques et la transversalité de l'aménagement de l'espace maritime, tandis que les cinq années suivantes (deuxième phase) serviront à la consolidation et à la mise en oeuvre pratique du plan et du zonage.

À cette fin, on a créé la Stratégie nationale pour la mer d'Angola 2030 (ENMA), qui vise à contribuer à l'amélioration du bien-être social, à travers la valorisation économique de l'espace maritime, de ses ressources, de manière intégrée et durable.

Avec cette stratégie, l'Exécutif entend ordonner l'espace marin, le rendre productif, sain, accessible, préservé, sûr et sans conflit.

L'atelier sur la mise en oeuvre du Plan d'aménagement de l'espace marin a été organisé à l'occasion de la Journée mondiale des océans, qui est célébrée le 8 juin depuis 1992, date de la tenue du Sommet de la Terre - Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement.