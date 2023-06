Angola: La stratégie à long terme prévoit une plus grande inclusion du numérique dans l'éducation

Luanda — Le plan de développement du gouvernement jusqu'en 2050, en consultation publique, prévoit l'intensification de l'éducation numérique et l'expansion de l'habileté numérique.

Afin de relever ce défi, l'Exécutif comprend qu'un programme d'alphabétisation numérique pour les enseignants devrait être mis en oeuvre, ainsi que les écoles primaires et celles des deux cycles de l'enseignement secondaire devraient être équipées d'ordinateurs et avoir accès à l'Internet.

La même chose devrait être réalisée à travers des partenariats avec des fournisseurs de services Internet et des programmes adaptés pour inclure des cours d'introduction des TIC pour le développement des compétences numériques et appliquer de nouvelles méthodes d'enseignement qui favorisent la créativité et l'innovation.

D'ici 2050, le gouvernement prévoit d'inclure l'apprentissage des compétences numériques dans les programmes de toutes les filières et prévoit d'équiper les établissements d'enseignement supérieur d'ordinateurs et d'accès à Internet, ainsi que de fournir les matières en format numérique.

Dans ce cadre, il est prévu la mise en place des parcs technologiques, associés à des incubateurs et centres d'innovation et de développement des compétences, favorisant la diffusion plus large des compétences numériques et de l'innovation numérique.

Augmentation de la culture numérique des enseignants

Le gouvernement entend également créer un programme d'alphabétisation numérique, offrant aux enseignants des cours de courte durée, en vue de développer leurs compétences leur permettant d'utiliser les technologies et les plateformes numériques.

De plus, il a l'intention de fournir une formation en éducation en ligne, communication et activités pédagogiques et méthodes d'enseignement virtuel.

Dans ce contexte, la stratégie propose le lancement d'un programme appelé « Ordinateur portable de l'enseignant », afin de faciliter l'acquisition d'ordinateurs portables pour les enseignants du primaire et du secondaire à un coût réduit.

Formation numérique et à distance

Selon le document, l'enseignement semi-présentiel et à distance via les moyens numériques et la disponibilité de cours préenregistrés, via la télévision ou Internet, qui peuvent être regardés à tout moment, comme un moyen complémentaire à l'apprentissage en classe

L'exécutif défend également la promotion de l'offre de cours en ligne ouverts et massifs par les universités angolaises, des programmes d'apprentissage combinés (en ligne et en classe) et la reconnaissance des cours d'enseignement supérieur en ligne proposés par les plateformes internationales.

La stratégie à long terme comprend également l'utilisation de plateformes de formation en ligne pour la formation continue des professeurs de l'enseignement supérieur et la création d'une "université virtuelle" en Angola.