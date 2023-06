Maroc: Sofyan Amrabat fait ses adieux à la Fiorentina, « Je suis fier »

Sofyan Amrabat confirme son départ de l'Artemio Franchi après ses adieux aux fans de la Fiorentina ce jeudi soir.

Le milieu de terrain de 26 ans s'exprime au lendemain de leur défaite 2-1 contre West Ham United en finale de la Ligue Europa Conférence. C'était une seconde finale successive cette saison perdue pour lui et la Fiorentina, après une autre face à l'Inter Milan d'André Onana. Ces revers ont mis fin à une saison incroyable de la star marocaine sur le plan personnel, ayant aussi atteint les demi-finales du Mondial de la FIFA 2022 en fin d'année dernière avec les Lions de l'Atlas du Maroc.

« Je suis fier d'avoir fait partie de cette équipe, nous avons tout donné toute la saison et ensemble, nous avons atteint deux finales. Finir du côté des perdants est un sentiment douloureux pour les joueurs et pour nos fans, nous voulions vraiment partager ce triomphe avec vous tous, et mon plus grand regret est que nous n'avons pas pu le faire », a écrit Sofyan Amrabat sur Instagram.

« Je tiens à remercier tout le monde au club qui a contribué à une excellente saison, à tous mes entraîneurs, coéquipiers et à tous ceux qui travaillent dans les coulisses qui travaillent si dur pour nous mettre en position de concourir au plus haut niveau. Votre travail acharné ne passe pas inaperçu et je vous apprécie tous », lit-on.

Maintenant, l'international marocain est prêt à tourner une page et s'aventurer ailleurs, loin de l'Artemio Franchi. Celui qui est largement considéré comme le meilleur joueur africain du Mondial au Qatar est convoité par Manchester United et Barcelone pour un transfert cet été. Il a confirmé son départ avec ses mots envoyés aux fans de La Viola.

« Et à nos fans, nous sommes arrivés si loin grâce au soutien fantastique que vous nous avez montré tout au long de la saison et à coup sûr avec certains des meilleurs fans du monde. Ce club défiera encore une fois à l'avenir ! » Ce message de Sofyan Amrabat constitue visiblement ses adieux à la Fiorentina, où il a passé trois saisons depuis ses débuts en 2020.