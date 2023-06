Congo-Brazzaville: Média - Toussaint Louverture Dzaba challenger plus que jamais !

Concepteur et animateur d'émissions télévisées, Toussaint Louverture Dzaba fait partie des meubles dans le paysage audiovisuel congolais. Depuis 2016, l'actuel directeur des programmes de MCRTV s'était montré discret sur le petit écran avant de voir les choses en XXL pour réaliser et produire « Challenge » !

Il rêvait d'être avocat ou magistrat, s'orienter vers un baccalauréat littéraire. « Mais c'est pour les filles ou les paresseux, les gens pas doués pour étudier », lui disait-on. Influencé par l'entourage, Toussaint suit alors la filière scientifique, échoue au Bac une fois et puis deux. Les grandes vacances s'en suivent vides de projets jusqu'à ce que Franck, un ami, lui parle de "Ponton FM" qui recherche des stagiaires.

Au quartier OCH de Pointe-Noire, il y a bien une cinquantaine de jeunes venus tenter leur chance ce jour-là à la station radiophonique. « On m'avait demandé de lire le texte d'une voix off pour une annonce publicitaire. A peine avais-je commencé qu'on m'envoyait à la régie pour l'enregistrer. Puis je suis parti sans que l'on me dise quoique ce soit », se souvient il. Quelques jours après... C'est un jour de lessive à frotter le linge dans la cour, Toussaint aide toujours aux tâches ménagères.

C'est aussi sa maman qui hurle de joie et vient le serrer dans ses bras. Elle vient d'entendre la pub du disque « Combat à mains nues » de l'artiste Roger Lutin et la voix off de son fils posée dessus. C'est le début de l'aventure ! Pendant son stage, Toussaint côtoie les grands noms de la bande FM, Patrick Euloge, Privat Tiburce Massanga...

C'est ce dernier qui lancera officiellement la carrière de Toussaint Louverture Dzaba. « En 2006, je venais enfin de décrocher mon Bac, j'étais allé annoncer la bonne nouvelle à la radio. Privat Tiburce y préparait son émission "Afro Parade". Heureux pour moi, il m'a tendu ses notes et m'a dit d'aller faire l'émission à sa place, comme une récompense. En toute modestie, j'avais cassé la baraque, j'étais fait pour ça ».

Changement de décors, la radio déménage. Le Groupe François-Ndouna rachète "Ponton FM" en difficulté financière et lance officiellement, en octobre 2014, après deux années de travaux, la chaîne "MCRTV" et son tout premier journal télévisé. « Un moment d'émotion extraordinaire », se remémore Toussaint. Au lendemain, il aura l'insigne honneur de voir son émission « Société en vue » être le premier programme diffusé sur la chaîne avant celui de « Chez Papy Soul » et « Di Carson One Show », participant, par ailleurs, activement à la première grille des programmes.

Trois années plus tard, Toussaint, devenu responsable des programmes, arrête son émission, trop occupé à ses nouvelles responsabilités. Jusqu'à ce qu'il décide à produire, cette année, « Challenge » ! Un programme de divertissement, un truc énorme, complexe à monter, lourd financièrement. Il faut convaincre et sa direction et les partenaires et les sponsors et les candidats.

C'est déjà un premier challenge : réussi ! Un concept ludique, un décor de rêve sur le site de Foula-Kari, des artistes en mode sport, une saison 1 de dix épisodes, deux mois de tournage, une équipe technique d'une quinzaine de personnes, trois caméras 4K, deux caméras Dji Osmo, trois autres Go Pro, un drone...

Nombre d'artistes refusent, ne croyant pas au projet, d'autres se lancent allègrement dans l'aventure : Freud Vince, Welicia, Antivirus, Zina Hope, Jada Chief, Mariusca Moukengue, tant d'autres... Le 11 avril dernier, les dix épisodes sont dans la boîte et moins d'un mois plus tard, la team de Nathan Bamsey affronte celle de Prinski Lova dans le premier épisode de « Challenge » pour révolutionner le petit écran.

« Bien sûr, ce n'est pas Koh-Lanta, j'aurai aimé avoir encore plus de moyens mais l'émission répond au défi ambitieux de vouloir apporter une nouvelle touche et un nouvel élan au paysage audiovisuel congolais. La télévision du 242 doit se réinventer et sortir de sa zone de confort pour proposer des divertissements innovants à la hauteur des attentes des téléspectateurs », conclut Toussaint Louverture Dzaba, avec les saisons 2 et 3 déjà en tête. Vous avez dit Challenge ?