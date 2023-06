Congo-Brazzaville: Eden Toyo - « Ma priorité, c'est de transmettre la connaissance aux jeunes vulnérables »

interview

Styliste, modéliste et promoteur congolais de la maison Kundi créatif d'art, Eden Toyo est arrivé dans la couture en autodidacte. Ce jeune au talent exceptionnel met sur le marché de vêtements des coupes d'art avec des motifs rares. Il a lancé Bombers imperméables et aimerait transmettre ce savoir-faire aux jeunes vulnérables. Dans l'interview qu'il a accordée à notre rédaction, il fait savoir que tout ce qu'il fait n'est qu' inspiration.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Pourquoi Kundi créatif d'art ?

Eden Toyo (E.T.) : Kundi créatif d'art est un établissement que j'ai créé personnellement sans avoir été formé par un maître. Je suis autodidacte et c'est une inspiration qui m'est arrivée. Alors que les autres ont des maîtres, tout a commencé avec des retouches des habits puis la couture, et voilà que c'était parti. Après, s'en est suivi un atelier de couture qui va me contacter, Bombers irréversibles, qui voulait que j'habille certains de ses articles.

L.D.B.C. : Présentement, que proposez-vous aux clients potentiels ?

E.T. : Actuellement, je suis entrain de faire des Bombers, ma spécialité, avec des motifs que nous appelons ici à l'atelier des Bombers en création, des coupes que vous ne trouverez qu'ici. Vous trouverez des Bombers avec des doublures et des nappes en dessus [du tissu] pour que l'habit ne soit pas trempé par l'eau des pluies. C'est un Bombers imperméable, une nouvelle création.

LDBC : Comment cette innovation est-elle perçue par les Congolais ?

E.T.: Il faut dire que les Congolais, en grande partie, préfèrent les Bombers simples. Mais, je ne me décourage pas. C'est une marque que j'impose et que les Congolais commencent à consommer au fur et à mesure. Parce que ce sont des vêtements très utiles en saison sèche et à l'étranger, indispensables en période de la neige.

Beaucoup de Congolais résidant en France amènent ça là-bas quand ils rentrent. Pour ceux qui ont déjà essayé cela, ils disent que c'est très bon aussi pendant l'hiver, l'automne et le printemps. Les commandes ne font que se multiplier. L'idéal c'est de former des jeunes en cette coupe, mais le soutien me fait défaut.

L.D.B.C. : Quels sont les autres articles que la maison Kundi création d'art présente au public ?

E.T. : Nous réhabilitons des chaussures abîmées que nous recouvrons avec le tissu et faisons également la même chose pour les sacs déclassés. Ma priorité c'est de transmettre la connaissance aux jeunes vulnérables. Certes, tout le monde fait de l'art, mais ce que je suis entrain de faire est rare et extraordinaire. Je voudrais que cet art soit à la portée de tous, même en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie et en Afrique. Le rêve est grand. J'ai foi que je parviendrai à le vivre. Avec le temps, vous trouverez sur mes créations la griffe Kundi mitif d'art.