Afrique: Africa stand up - Juste Parfait et Stéphanie Bluetooth sur scène

Les deux Congolais, Juste Parfait et Stéphanie Bluetooth, font partie des dix-sept humoristes sélectionnés dans le cadre du festival Africa stand up qui se tiendra successivement, du 22 au 25 juin à Yaoundé, puis du 29 au 30 juin à Douala, au Cameroun.

Par le brassage culturel, il s'agira de confronter des cultures africaines, de développer l'esprit de la tolérance et de respect de l'autre dans la singularité. Cette année encore, le spectacle promet d'être enflammé avec un panel varié d'humoristes qui viendront d'horizons divers.

On retrouvera sur scène, pour cette édition, des humoristes tels que Juste Parfait, Stéphanie Bluetooth, Markus, Hector Flandrin, Norma Ichia, Oumar Manet, Hissein Amazia, Sylvanie Njeng, Arthur Paye, Prissy la Degameuse, Abele Bowale, Fidèle Ntogue, Carles Antonio, Blaise Kalaba, Barkantedjo, Niel Cruz.

Depuis leur entrée dans le monde de l'art scénique, les deux humoristes congolais, Juste Parfait et Stéphanie Bluetooth, gagnent en notoriété et font valoir leur talent au pays et au-delà des frontières.

En effet, d'une vingtaine d'années révolue, Juste Parfait a débuté sa carrière en 2014 avec le collectif Brazza comedy show, avant de rencontrer Valéry Ndongo, un comédien camerounais. Ce dernier l'a encadré dans les ateliers d'art humoriste, lui permettant de débuter concrètement sa carrière sur les traces des grands humoristes du monde tels que Jamel, Adama Daiko et bien d'autres.

Juste Parfait a participé deux fois (2016 et 2018) au Marché des arts de la scène africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On note aussi sa présence dans la célèbre émission humoristique "Le parlement du rire" avec Mamane, Gohou Michel, Digbé Cravate et Charlotte Ntuma.

Le Congolais était l'un des humoristes sélectionnés pour le festival " Tosseka" de 2017, à Kinshasa. Auparavant, il était accueilli en 2016 à la rencontre internationale de slam et de l'humour de la Guinée Conakry. Son talent lui a valu le trophée "Sanza de Mfoa", dans la catégorie Meilleur comédien 2017.

De son côté, Divana Poumou, de son nom de scène Stéphanie Bluetooth, est une étoile montante de l'humour congolais et africain. A chaque passage sur scène, elle sait captiver l'attention du public pour au final arracher des tas de fou de rire grâce à son talent, son imagination, son sens d'autodérision et son brin de folie.

Ce talent, elle le tient naturellement depuis sa tendre enfance mais a su l'aiguiser, notamment lors de son passage à l'émission "Comedy battle", au sein de la troupe Brazza comedy show, un collectif d'humoristes et de comédiens congolais. Pour créer ses sketches, la jeune artiste s'inspire considérablement du quotidien des Brazzavillois, mais également des réalités d'autres peuples du continent.

Africa stand up festival est le premier festival d'humour d'Afrique francophone qui promet des spectacles entiers. L'événement fait la part belle aux spectacles créés par des jeunes humoristes issus de l'académie du stand-up, une plateforme panafricaine de formation d'humoristes mise en place par l'association Africa stand up.