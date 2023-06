Congo-Brazzaville: Musique - Triomf en concert ce 10 juin à Zola

Le musicien congolais, Triomphe Yann Boumbou, alias Triomf, donnera un concert live ce 10 juin au centre culturel Zola de Brazzaville.

L'artiste mettra en valeur trois de ses chansons, notamment « Limbisa » qui parle d'un jeune congolais qui essaie de se reprendre en demandant pardon à sa dulcinée.

La deuxième chanson, intitulée « Bombé », relate le quotidien des jeunes désœuvrés. La plupart d'entre eux se réfugient dans l'alcool, la prostitution et la drogue. A travers cette chanson, Triomf les encourage à aimer le travail et non la facilité, les études et non la drogue et la vertu plutôt que le vice.

« Mabé », la dernière chanson, met quant à elle l'accent sur les conséquences de la délinquance, de l'insouciance et de l'oisiveté. A travers cette chanson, Triomf pousse les jeunes à la réflexion avant de choisir une quelconque voie.

Notons que ce concert connaîtra la participation de Light'n Music, un rappeur congolais de la nouvelle génération.