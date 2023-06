Congo-Brazzaville: Vie des partis - La Copar s'ouvre aux individualités politiques

Les partis politiques membres de la Convention des partis républicains (Copar) ont conclu, le 8 juin, à Brazzaville un nouvel accord politique qui vise à harmoniser le fonctionnement de la plate-forme qui ouvre désormais la brèche à l'entrée des individualités dans ce cartel.

L'accord a été signé entre le Congrès pour la démocratie et la République que dirige Bonaventure Boudzika ; le Congrès des démocrates africains présidé par Chris Antoine Walembaud ; le Mouvement pour les intérêts congolais et le salut, sous l'égide de Bonaventure Mizidi et le sénateur Rock Ondziel Onna, en tant que personnalité politique indépendante.

Il est l'aboutissement d'un processus engagé depuis un moment par le collège des membres de la Copar, visant la révision de la charte qui régit son fonctionnement. Dans le fond, deux amendements majeurs y ont été apportés sur la suppression du poste de coordonnateur par intérim, au profit du coordonnateur général, et sur l'ouverture du groupement aux individualités.

« L'article 8 de ce cartel dispose que le collège des présidents est l'instance délibérative constituée des chefs des partis politiques membres du groupement, dont l'un assure la coordination générale pendant une période définie par le règlement intérieur. Les partis et personnalités de la Copar s'accordent de ce que nul n'a le droit d'engager le groupement sans avoir reçu mandat du collège des présidents », a précisé Chris Antoine Walembaud.

Faisant le point de son parcours politique, le collège des membres de la Copar s'est réjoui de sa participation aux concertations politiques que le gouvernement organise depuis une décennie déjà, pour lesquelles sa collaboration a permis d'obtenir quelques avancées dans la gouvernance électorale.

« La Copar a été de tous les combats pour ma paix, l'éveil démocratique, le raffermissement de l'Etat de droit, la transparence et l'équité électorales, en bataillant pour le bulletin unique, la remise du formulaire de transcription des résultats aux candidats », a ajouté le coordonnateur général de la Copar.

Par ailleurs, le collège des présidents de la Copar s'est dit mécontent de la gestion des affaires publiques par le pouvoir. Ils ont dénoncé, entre autres, le manque d'eau et d'électricité, le manque des structures sanitaires dignes et fiables, la vie chère, le banditisme juvénile ainsi que bien d'autres défaillances. Précisons que l'adhésion à cette plateforme reste ouverte à toute formation politique et acteurs politiques désireux de l'intégrer.