Congo-Kinshasa: Des ONG et mouvements citoyens lancent la plateforme politique ACN

La plateforme politique « Alternative pour un Congo nouveau » (ACN) a été lancée officiellement jeudi 8 juin à Kinshasa. Cette structure, qui réunit en majorité les organisations de la société civile et les mouvements citoyens, veut « renouveler la classe politique congolaise en privilégiant la jeunesse et les femmes ».

L'ACN dit militer pour la fin du système de gouvernance prédateur, qui est à la base de la faillite dans laquelle se trouve la RDC depuis son accession à l'indépendance.

« Entendus que le système de gouvernance prédateur entretenu par l'actuelle classe politique, toutes tendances confondues et caractérisé par l'enrichissement, le positionnement, les antivaleurs telles que la corruption, les détournements de derniers publics, le clientélisme, le non-respect des textes fondamentaux, décidons aujourd'hui à ce jour de prendre notre destin en mains pour rassembler, fédérer et organiser les forces citoyennes et politiques alternatives », a déclaré le coordonnateur de l'Alternative pour un Congo nouveau, Patient Bashombe.

La plateforme politique ACN entend constituer « la troisième voix » en République démocratique du Congo, aux côtés de la majorité au pouvoir et de l'opposition.

« Nous nous engageons à concourir à la gestion responsable des institutions de la RDC par le changement du paradigme de la gouvernance, renouveler qualitativement la classe politique congolaise en privilégiant la jeunesse et la femme, restaurer la dignité des Congolaises et Congolais en transformant les potentiels en richesses et en les distribuant équitablement auprès de tous les Congolais », a poursuivi Patient Bashombe.