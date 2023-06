Madagascar: Région Ambatosoa - L'Exécutif passe à la vitesse supérieure

La création de la vingt-quatrième région de Madagascar, baptisée « Région Ambatosoa », se précise de plus en plus depuis l'annonce du président de la République le 3 juin dernier à Maroantsetra, sur les démarches administratives pour une nouvelle région réunissant Maroantsetra et Mananara Avaratra. Le Conseil des ministres de ce mercredi officialise les démarches en vue de la création de la 24ème région de Madagascar, avec l'adoption du projet de loi modifiant la loi 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes.

Des descentes sur terrain vont débuter dès la semaine prochaine pour la construction du bureau du gouverneur. La nouvelle région aura comme chef-lieu la ville de Maroantsetra. D'après Andry Rajoelina, la création de cette nouvelle région sera bénéfique pour la population de plusieurs districts comme Mananara-Nord, qui, jusqu'à présent, dépend de la région Analanjirofo, dont le chef-lieu est Fenoarivo-Atsinanana qui se trouve très loin du district de Mananara Avaratra, et la détérioration de la route nationale numéro 5 ne facilite pas l'accès à Fenoarivo-Est pour la majorité des affaires administratives.

L'objectif est donc l'indépendance des districts de Maroantsetra et Mananara- Nord vis-à-vis de la région d'Analanjirofo. D'après le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Justin Tokely, interrogé par la presse à l'Assemblée nationale hier, les conditions sont réunies pour la création de la région Ambatosoa puisque la population des districts qui vont la composer a une certaine convergence culturelle mais aussi linguistique. De plus, la future vingt-quatrième région de Madagascar sera vraiment autonome, avec toutes les ressources qu'elle possède.

Les difficultés

Il appartient maintenant au Parlement d'analyser et de voter ce projet de loi pour la création de la région Ambatosoa. Mais actuellement, la situation à l'Assemblée Nationale reste floue avec le report de la séance de débats censée suivre le rapport d'activités du gouvernement, après un vote pour l'annulation de la rencontre par les députés pour cause d'insuffisance du nombre de membres du bureau permanent présents.

Ce débat était prévu hier et aujourd'hui. Un autre problème qui peut compliquer la création rapide de la région Ambatosoa est une autre décision prise au dernier conseil des ministres sur l'abandon de la rédaction de la loi de finance rectificative (LFR), la rédaction requérant un arrêt momentané des mouvements des finances de l'Etat, alors que pour l'Exécutif, cet arrêt n'est pas envisageable. Néanmoins, du côté de budgétisation, la création d'une nouvelle région, avec les procédures administratives et les constructions d'infrastructures, sera conséquente.