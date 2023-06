Madagascar: Exposition Fady Kambana - Les jumeaux restent un tabou chez les Antambahoaka

Élever des jumeaux constitue un tabou pour les Antambahoaka. Une des dix-huit tribus de la Grande île, située dans la côte Sud-Est dans la région de Mananjary.

Historiquement, cette interdiction amène les mères de famille à rejeter ses enfants jumeaux à la naissance. Des années plus tard, certaines mères ont rompu cet interdit en gardant leur enfant mais ces dernières affrontent de nombreux problèmes par la suite. À travers une exposition de 11 oeuvres photographiques, intitulé « Fady Kambana » ou jumeaux maudits, Christian Sanna évoque « les droits des enfants malgaches à la lumière des droits internationaux ».

L'Institut Français de Madagascar Analakely abrite cette magnifique exposition jusqu'au 30 juin. Les photographies de l'artiste montrent des portraits familiaux. La mère ou le père de famille muni de ses jumeaux. Selon le photographe, « ces femmes figurant sur les portraits familiaux sont les pionnières du changement ». Ces femmes-là sont les preuves que l'amour pour ses enfants est encore beaucoup plus important que le respect des tabous. L'une des oeuvres exposées à Analakely raconte l'histoire d'un père de famille avec ses jumeaux.

Jumeaux tabous

Il relate « qu'à cause de la pression familiale et du fady, leur mère n'a pa voulu les garder. Suite à mon refus de les abandonner, la mère de mes enfants a décidé de quitter le foyer. Je suis donc seul mais je ne désespère pas et je fais de mon mieux pour les élever et les éduquer malgré la pression sociale. Je fais vivre ma famille en tant que tireur de pousse-pousse. »

Les Antambahoaka croient qu'élever des jumeaux apporte des malheurs. Une mère de jumeaux, figurant sur une photographie de Christian Sanna exposée à l'IFM, a témoigné que « lorsqu'une personne tombe malade autour de nous, on m'accuse car j'ai fait le choix d'élever et garder mes enfants. » Christian Sanna rend hommage à l'amour de ces pères et mères de familles Antambahoaka.

Par leur immense courage d'avoir rompu le tabou en élevant leurs jumeaux. Alors l'exposition de l'artiste Christian Sanna sera une très belle opportunité de découvrir l'histoire des jumeaux des tribus d'Antambahoaka. Christian Sanna est un artiste photographe. Il est d'origine Malgache-Italien, issu de Nosy Be Madagascar.