Sénégal: Dialogue national - Les 9 commissions démarrent leurs travaux ce vendredi

Après le lancement du dialogue national le 30 mai dernier au palais de la République, les neuf commissions mises en place vont démarrer leurs travaux ce vendredi.

D'abord, la commission Économie et Sociale est présidée par Baïdy Agne. Ensuite, les anciens Cemga, Mamadou Sow et Abdoulaye Fall, pilotent respectivement les commissions Paix et Sécurité et Ressources naturelles.

Puis, Rokhiyatou Gassama gère celle de l'Environnement et du Cadre de vie. Par contre, Diakaria Diaw est à la tête de la commission Modernisation de l'Etat et Lutte contre la corruption.

Enfin, il y a les commissions Décentralisation et Territorialisation des politiques publiques, Cultures-Arts, Jeunesse et Sports ainsi que Synthèse présidées respectivement par Léopold Wade, Philippe Arfang B. Tine et Marie Angélique Savané.

De même, la commission politique est dirigée par l'ambassadeur Seydou Nourou Ba.

Macky Sall avait annoncé attendre les conclusions du dialogue avant le 25 juin.

D'ailleurs, une adresse à la nation est prévue à cet effet.